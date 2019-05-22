Как фракции голосовали по законопроекту Зеленского об изменениях в избирательное законодательство

КИЕВ. 22 мая. УНН. Народные депутаты, которые сегодня собрались на внеочередное заседание Верховной Рады, провалили голосование по двум предложенным Президентом Украины Владимиром Зеленским законопроектам, один из которых касался изменений в избирательное законодательство. Как голосовали депутаты из парламентских фракций, сообщает УНН со ссылкой на данные на сайте парламента.