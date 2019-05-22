Рада провалила включення до порядку денного президентських законопроектів
Київ • УНН
КИЇВ. 22 травня. УНН. Верховна Рада не включила до порядку денного законопроекти про внесення змін до Закону України "Про вибори народних депутатів України" та про внесення змін до Закону України "Про публічні закупівлі", передає кореспондент УНН.
За включення першого законопроекту проголосувало 92 народні депутати, за другого - 127 нардепів.
Нагадаємо, 22 травня депутати Верховної Ради України розпочали позачергове засідання, скликане на прохання Президента України Володимира Зеленського.
Як повідомляв УНН, оприлюднено текст закону про вибори: скасування мажоритарки та закриті партійні списки.
Раніше був оприлюднений проект закону "Про публічні закупівлі".