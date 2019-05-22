Оприлюднений текст закону про вибори: скасування мажоритарки та закриті партійні списки
Київ • УНН
КИЇВ. 22 травня. УНН. Проект Закону про внесення змін до деяких законів України у зв'язку зі зміною виборчої системи для виборів народних депутатів України опубліковано, повідомляє УНН.
Законопроектом пропонується:
встановити вибори народних депутатів України за пропорційною виборчою системою з голосуванням за виборчі списки кандидатів у народні депутати України від партій у загальнодержавному виборчому окрузі;
передбачити, що право на участь у розподілі депутатських мандатів мають всі партії, які одержали на свою підтримку не менше 3% голосів виборців.
Також пропонується уточнити деякі проблемні положення чинного Закону України "Про вибори народних депутатів України" відповідно до пропозицій Центральної виборчої комісії, зокрема в частині більш чіткого визначення поняття "проживання в Україні", підстав і порядку утворення спеціальних виборчих дільниць, процедури оприлюднення окремих рішень щодо підготовки та проведення виборів народних депутатів України тощо.
Раніше був оприлюднений проект закону "Про публічні закупівлі".