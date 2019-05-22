Обнародован текст закона о выборах: отмена мажоритарки и закрытые партийные списки

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6 марта, 19:19 • 137689 просмотра

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 22 мая. УНН. Проект Закона о внесении изменений в некоторые законы Украины в связи с изменением избирательной системы для выборов народных депутатов Украины опубликовано, сообщает УНН.

Законопроектом предлагается:

установить выборы народных депутатов Украины по пропорциональной избирательной системе с голосованием за избирательные списки кандидатов в народные депутаты Украины от партии в общегосударственном избирательном округе;

предусмотреть, что право на участие в распределении депутатских мандатов имеют все партии, которые получили в свою поддержку не менее 3% голосов избирателей.

Также предлагается уточнить некоторые проблемные положения действующего Закона Украины "О выборах народных депутатов Украины" в соответствии с предложениями Центральной избирательной комиссии, в частности в части более четкого определения понятия "проживание в Украине", оснований и порядка образования специальных избирательных участков, процедуры обнародования отдельных решений по подготовке и проведения выборов народных депутатов Украины и др.

Ранее был обнародован проект закона "О публичных закупках".

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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