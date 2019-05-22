Оприлюднено текст першого президентського законопроекту

Як йдеться у пояснювальній записці, запропонованим законопроектом передбачається внесення змін до Закону України "Про публічні закупівлі". Зокрема, пропонується визначити, що дія цього Закону не поширюється на випадки, якщо предметом закупівлі є послуги, які закуповуються Центральною виборчою комісією під час виборчого процесу, з виготовлення, пакування, доставки виборчих бюлетенів; послуги з перевезення та доставки відправлень, що містять документацію та матеріальні цінності, пов’язані з виборами; опублікування матеріалів про організацію підготовки та проведення виборів, що підлягають обов’язковому оприлюдненню в засобах масової інформації відповідно до законодавства; телеграфного зв’язку і телекомунікаційних послуг; надання ефірного часу для розміщення матеріалів, що підлягають оприлюдненню в засобах масової інформації державної та комунальної форм власності відповідно до закону, які закуповуються виборчими комісіями під час виборчого процесу; товари і послуги, необхідні для виконання окружними виборчими комісіями повноважень з підготовки та проведення виборів в Україні у період виборчого процесу; а також товари і послуги для підготовки та проведення позачергових, повторних виборів Президента України, позачергових, повторних, проміжних виборів народних депутатів України, позачергових, повторних, проміжних місцевих виборів, а також послуги з підтримки, обслуговування та модифікації Єдиної інформаційно-аналітичної системи "Вибори".

З метою унеможливлення блокування процедур закупівель під час виборчого процесу пропонується визначити, що розгляд скарг, що стосуються закупівель виборчими комісіями під час виборчого процесу товарів і послуг для підготовки та проведення виборів в Україні, не зупиняє проведення процедури закупівель, початок електронного аукціону та перебіг будь-яких строків, визначених Законом України "Про публічні закупівлі".

Очікується, що прийняття законопроекту дасть змогу забезпечити своєчасну закупівлю виборчими комісіями товарів і послуг для виконання виборчими комісіями покладених на них функцій з підготовки та проведення виборів в Україні у період виборчого процесу.

Нагадаємо, сьогодні УНН повідомляв, що у ВР зареєстровано перший президентський законопроект.