Оприлюднено текст першого президентського законопроекту
Київ • УНН
КИЇВ. 22 травня. УНН. На Сайті ВР з'явився текст першого законопроекту, який Володимир Зеленський вніс на розгляд парламентарів. Президентом він визначений як невідкладний. Мова йде про закон "Про публічні закупівлі" щодо здійснення закупівель під час виборчого процесу, повідомляє УНН.
Як йдеться у пояснювальній записці, запропонованим законопроектом передбачається внесення змін до Закону України "Про публічні закупівлі". Зокрема, пропонується визначити, що дія цього Закону не поширюється на випадки, якщо предметом закупівлі є послуги, які закуповуються Центральною виборчою комісією під час виборчого процесу, з виготовлення, пакування, доставки виборчих бюлетенів; послуги з перевезення та доставки відправлень, що містять документацію та матеріальні цінності, пов’язані з виборами; опублікування матеріалів про організацію підготовки та проведення виборів, що підлягають обов’язковому оприлюдненню в засобах масової інформації відповідно до законодавства; телеграфного зв’язку і телекомунікаційних послуг; надання ефірного часу для розміщення матеріалів, що підлягають оприлюдненню в засобах масової інформації державної та комунальної форм власності відповідно до закону, які закуповуються виборчими комісіями під час виборчого процесу; товари і послуги, необхідні для виконання окружними виборчими комісіями повноважень з підготовки та проведення виборів в Україні у період виборчого процесу; а також товари і послуги для підготовки та проведення позачергових, повторних виборів Президента України, позачергових, повторних, проміжних виборів народних депутатів України, позачергових, повторних, проміжних місцевих виборів, а також послуги з підтримки, обслуговування та модифікації Єдиної інформаційно-аналітичної системи "Вибори".
З метою унеможливлення блокування процедур закупівель під час виборчого процесу пропонується визначити, що розгляд скарг, що стосуються закупівель виборчими комісіями під час виборчого процесу товарів і послуг для підготовки та проведення виборів в Україні, не зупиняє проведення процедури закупівель, початок електронного аукціону та перебіг будь-яких строків, визначених Законом України "Про публічні закупівлі".
Очікується, що прийняття законопроекту дасть змогу забезпечити своєчасну закупівлю виборчими комісіями товарів і послуг для виконання виборчими комісіями покладених на них функцій з підготовки та проведення виборів в Україні у період виборчого процесу.
Нагадаємо, сьогодні УНН повідомляв, що у ВР зареєстровано перший президентський законопроект.