Рада провалила включение в повестку дня президентских законопроектов
Киев • УНН
КИЕВ. 22 мая. УНН. Верховная Рада не включила в повестку дня законопроекты о внесении изменений в Закон Украины "О выборах народных депутатов Украины" и о внесении изменений в Закон Украины "О публичных закупках", передает корреспондент УНН.
За включение первого законопроекта проголосовали 92 народных депутата, за второго - 127 нардепов.
Напомним, 22 мая депутаты Верховной Рады Украины начали внеочередное заседание, созванное по просьбе Президента Украины Владимира Зеленского.
Как сообщал УНН, обнародован текст закона о выборах: отмена мажоритарки и закрытые партийные списки.
Ранее был обнародован проект закона "О публичных закупках".