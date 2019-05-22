Верховна Рада зібралась на позачергове засідання
Київ • УНН
КИЇВ. 22 травня. УНН. Депутати Верховної Ради України розпочали позачергове засідання, скликане на прохання Президента України Володимира Зеленського. З третьої спроби в залі зареєструвалось 240 нардепів. Засідання відкрито, передає кореспондент УНН.
З першого разу в Раді зареєструвались 222 депутати, в другий – 208.
"Згідно діючого закону, я можу розпочати сесію і без 226 депутатів… Я все одно почну сесію, незалежно від того, скільки зареєструвалось депутатів", - закликав Парубій.
Після третьої спроби зареєстровано 240 народних депутатів.
Відповідно до порядку денного, опублікованого на сайті Верховної Ради, внесено президентський законопроект про внесення змін до Закону України “Про вибори народних депутатів України”.
Доповідачем з цього пункту порядку денного призначено голову Комітету з питань правової політики та правосуддя Руслана Князевича.
Наступним пунктом значиться президентський законопроект про внесення змін до Закону України “Про публічні закупівлі”. Доповідачем значиться голова Комітету з питань економічної політики Андрій Іванчук.
Законопроект вже опублікований на сайті Парламенту.
Напередодні Президент України Володимир Зеленський звернувся до голови Верховної Ради України Андрія Парубія з проханням скликати позачергове пленарне засідання Верховної Ради України у середу, 22 травня, та включити до порядку денного розгляд питань стосовно внесення змін до законів України "Про вибори народних депутатів України" та "Про публічні закупівлі".
У листі зазначається, що ці питання були визначені під час консультацій Президента України з головою Верховної Ради, його заступниками та головами депутатських фракцій та груп щодо дострокового припинення повноважень Верховної Ради восьмого скликання.