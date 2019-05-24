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Представитель Президента: Зеленский за открытые списки на выборах

Представитель Президента: Зеленский за открытые списки на выборах

Киев  •  УНН

 • 13097 просмотра

КИЕВ. 24 мая. УНН. Позиция Президента Украины Владимира Зеленского заключается в том, что выборы должны проходить по открытым спискам. Об этом заявил советник Президента Украины - представитель Президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук, передает УНН со ссылкой на пресс-службу АП.

"Принципиальная позиция Президента Украины Владимира Зеленского заключается в том, что выборы должны проходить по открытым спискам", - процитировали в пресс-службе АП слова Стефанчука.

"Это европейская практика, и это дает возможность гражданам, которые выбирают будущий парламент, более четко и детально ознакомиться с теми людьми, которые идут в партиях. И дать кредит доверия именно тем, кто, по их мнению, сможет наиболее адекватно представить их в законодательном органе", - отметил Стефанчук.

В АП отметили, что эта позиция Главы государства отражена в его предвыборной программе. А во время инаугурационной речи Владимир Зеленский призвал Верховную Раду принять Избирательный кодекс, где предусмотрена процедура открытых списков.

"Вместе с тем, по словам Руслана Стефанчука, во время консультаций с Президентом Украины 21 мая председатель Верховной Рады, его заместители и лидеры фракций и групп отметили, что пока нет возможности быстро и качественно принять открытые избирательные списки. Поэтому участники встречи согласовали компромиссное решение - поддержать изменения в действующий закон о выборах народных депутатов, которые отменяют мажоритарную систему и уменьшают проходной барьер до 3%", - добавили в Администрации Президента.

Стефанчук также выразил надежду на то, что партии дадут гражданам возможность ознакомиться со своими списками и повлиять на выбор кандидатов на депутатский мандат настолько, насколько это позволяет действующее законодательство.

Напомним, Рада провалила включение в повестку дня президентских законопроектов, в частности, по изменениям в избирательное законодательство.

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