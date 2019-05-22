Стало відомо, хто в Раді підтримує зміни до виборчого законодавства

От що заявили представники фракцій під час обговорення нового законопроекту.

"Блок Петра Порошенка"

"Наша фракція не буде підтримувати цей законопроект", - сказав Артур Герасимов.

З його слів, фракція "БПП" повністю готова до дострокових виборів до парламенту, але цей указ грубо порушує конституцію. Відносно змін до виборчого законодавства - запропоновані "фасадні зміни не лише не вдосконалять виборче законодавства, а навпаки – погіршать їх", вважає Герасимов. Головна проблема, на його думку – закриті списки. Списки мають бути відкритими.

"Відродження"

"Не можна за це голосувати, не можна його взагалі сьогодні розглядати. Закликаю всіх колег не голосувати за це", - сказав член партії Антон Яценко.

Він зазначив, що за всіма європейським нормам не можна змінювати законодавство за рік до виборів.

"Самопоміч"

"Мажоритарка коштує людям сотні мільйонів гривень… Хочете відкриті списки – відкрийте списки, кожна партія!", - таку думку висловив голова парламентської фракції Олег Березюк.

Він зауважив, що сьогодні Україна перебуває під агресією Росії, її "не референдумами треба забезпечувати, а якісною армією", а "якщо Президент України не позбавить олігархів влади, він сам буде позбавлений влади українським народом".

"Воля Народу"

"Мажоритарна система є єдиною системою, де диктат може дивитись в очі людям… Закритим спискам – ні. Відкриті списки повинні бути", - сказав член фракції Сергій Шахов.

З його слів, "Воля Народу" - за відкриті списки, пропорційну систему.

"Радикальна партія"

"Те що сьогодні відбувається – демонстрація, що президент топчеться ногами по Конституції", - сказав лідер "радикалів" Олег Ляшко.

За його словами, президент Зеленський діє як Янукович і Порошенко.

"За відкриті партійні списки", - сказав він.

"Опоблок"

"(Фракція – ред.) підтримує пропорційні вибори, за відкритими списками. Ми за ухвалення виборчого кодексу", - сказав голова фракції партії Вадим Новінський.

З його слів, фракція вітає курс на мир на Донбасі, але наполягає на Мінських угодах.

"Президент має негайно припинити економічну блокаду Донбасу... Ми наголошуємо на потребі провести обмін полоненими "всіх на всіх", - наголосив він.

"Батьківщина"

"Вибори потрібні, але якщо по старій системі – чи хочемо ми, щоб зберігались кулуарні корупційні порядки? Питання не до нового президента", - сказала лідер фракції Юлія Тимошенко, - "Треба негайно міняти виборчий закон. Це основа політичної системи в Україні. Добре, що запропонували нову виборчу систему. Давайте за неї проголосуємо і зробимо перший крок".

На думку Тимошенко, в Парламенті майже не працює регламент.

"Народний фронт"

"Вчора новий президент зробив помилку – порушив конституцію", - сказав лідер фракції Максим Бурмак.

З його слів, тріумфальне повернення в Україну колишніх соратників Януковича вимагає пояснення, він закликав Президента невідкладно внести це на розгляд Прем’єр-міністра і членів уряду.

Як повідомляв УНН, оприлюднено текст закону про вибори: скасування мажоритарки та закриті партійні списки.