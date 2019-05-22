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Стало известно, кто в Раде поддерживает изменения в избирательное законодательство

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 22 мая. УНН. В Верховной Раде Украины мнения относительно законопроекта об изменениях в избирательное законодательство Украины разделились, передает корреспондент УНН.

Вот что заявили представители фракций при обсуждении нового законопроекта.

"Блок Петра Порошенко"

"Наша фракция не будет поддерживать этот законопроект", - сказал Артур Герасимов.

По его словам, фракция "БПП" полностью готова к досрочным выборам в парламент, но этот указ грубо нарушает конституцию. Относительно изменений в избирательное законодательство - предложенные "фасадные изменения не только не усовершенствует избирательное законодательство, а наоборот - ухудшат их", считает Герасимов. Главная проблема, по его мнению - закрытые списки. Списки должны быть открытыми.

"Видродження"

"Нельзя за это голосовать, нельзя его вообще сегодня рассматривать. Призываю всех коллег не голосовать за это", - сказал член партии Антон Яценко.

Он отметил, что по всем европейским нормам нельзя менять законодательство за год до выборов.

"Самопомич"

"Мажоритарка стоит людям сотни миллионов гривен... Хотите открытые списки - откройте списки, каждая партия!", - такое мнение высказал председатель парламентской фракции Олег Березюк.

Он отметил, что сегодня Украина находится под агрессией России, её "не референдумами надо обеспечивать, а качественной армией", а "если Президент Украины не избавит олигархов власти, он сам будет лишен власти украинским народом".

"Воля народа"

"Мажоритарная система является единственной системой, где диктат может смотреть в глаза людям... Закрытым спискам - нет. Открытые списки должны быть", - сказал член фракции Сергей Шахов.

По его словам, "Воля народа" - за открытые списки, пропорциональную систему.

"Радикальная партия"

"То, что сегодня происходит - демонстрация, что президент топчется ногами по Конституции", - сказал лидер "радикалов" Олег Ляшко.

По его словам, президент Зеленский действует как Янукович и Порошенко.

"За открытые партийные списки", - сказал он.

"Опоблок"

"(Фракция - ред.) поддерживает пропорциональные выборы, по открытым спискам. Мы за принятие избирательного кодекса", - сказал председатель фракции партии Вадим Новинский.

По его словам, фракция приветствует курс на мир в Донбассе, но настаивает на Минских сделках.

"Президент должен немедленно прекратить экономическую блокаду Донбасса... Мы подчеркиваем необходимость провести обмен пленными "всех на всех", - подчеркнул он.

"Батькивщина"

"Выборы нужны, но если по старой системе - хотим ли мы, чтобы сохранялись кулуарные коррупционные порядки? Вопрос не к новому президенту", - сказала лидер фракции Юлия Тимошенко - "Надо немедленно менять избирательный закон. Это основа политической системы в Украине. Хорошо, что предложили новую избирательную систему. Давайте ее проголосуем и сделаем первый шаг".

По мнению Тимошенко, в парламенте почти не работает регламент.

"Народный фронт"

"Вчера новый президент сделал ошибку - нарушил конституцию", - сказал лидер фракции Максим Бурмак.

По его словам, триумфальное возвращение в Украину бывших соратников Януковича требует объяснения, он призвал Президента безотлагательно внести это на рассмотрение Премьер-министра и членов правительства.

Как сообщал УНН, обнародовано текст закона о выборах: отмена мажоритарки и закрытые партийные списки.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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