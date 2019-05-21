Позачергове пленарне засідання ВР заплановано на завтра
Київ • УНН
КИЇВ. 21 травня. УНН. Позачергове пленарне засідання Верховної Ради запланували провести завтра, 22 травня, о 10.00. Про це УНН повідомило поінформоване джерело у ВР.
"На завтра, 22 травня, на 10.00 планується позачергове пленарне засідання", - повідомило джерело.
Відзначимо, що на разі на офіційному сайті Ради немає жодних повідомлень чи анонсів щодо позачергового пленарного засідання.
Як повідомляв УНН, Президент України Володимир Зеленський звернеться до голови Верховної Ради з вимогою зібрати позачергове засідання парламенту, після чого голова ВР в 3-денний термін має зібрати позачергове засідання.
Нагадаємо, у Зеленського заявили, що указ про розпуск ВР буде підписаний найближчим часом.