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Учасники консультацій із Зеленським назвали стенограму відредагованою

Учасники консультацій із Зеленським назвали стенограму відредагованою

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 травня. УНН. Учасники консультацій з Президентом України Володимиром Зеленським, які відбулися 21 травня, заявляють, що опублікована стенограма зустрічі була відредагована, передає УНН.

"Я стверджую, що це не повна стенограма – вона цензурована. Я уважно її прочитав, я точно її пам’ятаю", - зазначив Ляшко в ефірі одного з телеканалів.

За його словами, у стенограмі відсутні його окремі репліки, зокрема, нема його зауважень до Зеленського про порушення Конституції України.

Крім того, Ляшко наполягає, щоб був оприлюднений повний відеозапис консультацій.

Перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко теж написала у Facebook про друкарські помилки у стенограмі.

"Ну, й епічні "обдруківки". Наприклад, в стенограмі я начебто говорю про велику роботу ВР "в адаптації законів до сенату". Звичайно, в реалі мова йшла про адаптацію до ЄС і НАТО", - написала Геращенко.

Крім того, вона додала, що більшість присутніх в залі, лідери фракцій, запрошені і допущені на 4-й президентський поверх, за списком названі як "Виступаючий", тобто, на консультаціях їх не ідентифікували.

Нагадаємо, Адміністрація Президента оприлюднила стенограму зустрічі Президента України Володимира Зеленського з керівництвом Верховної Ради та парламентських фракцій 21 травня. 

Зеленський 21 травня провів зустріч із головою Верховної Ради Андрієм Парубієм, його заступниками, лідерами депутатських фракцій та груп щодо проведення дострокових виборів до ВР. Після зустрічі Президент звернувся до голови Ради з вимогою зібрати позачергове засідання парламенту для голосування за пов'язані з оголошеними достроковими виборами до парламенту законопроекти. Засідання відбулося 22 травня, однак законопроекти депутати "провалили".

Один з них стосувався змін у виборче законодавство. Зокрема, у президентському законопроекті пропонувалися закриті виборчі списки. Це викликало певне обурення і, після того, як відповідний законопроект у Раді не проголосували, представник Президента у ВР Руслан Стефанчук, якого процитувала прес-служба АП, заявив, що "принципова позиція Президента України Володимира Зеленського полягає в тому, що вибори мають відбуватися за відкритими списками".

"Водночас, за словами Руслана Стефанчука, під час консультацій із Президентом України 21 травня голова Верховної Ради, його заступники та лідери фракцій і груп наголосили, що наразі немає можливості швидко та якісно ухвалити відкриті виборчі списки. Тому учасники зустрічі погодили компромісне рішення – підтримати зміни до чинного закону про вибори народних депутатів, які скасовують мажоритарну систему та зменшують прохідний бар’єр до 3%", відзначили тоді в АП.

У відповідь голова ВР Андрій Парубій заявив, що "ніякого компромісу, тим більше, консенсусу, не було досягнуто стосовно закритих списків". Він додав, що від імені голів всіх фракцій вимагає публічного надання стенограми консультацій.

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