В Раді спростували згоду з Президентом щодо закритих виборчих списків
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. На консультаціях з Президентом України Володимиром Зеленським голови фракцій не досягли згоди щодо закритих виборчих списків. Про це заявив голова Верховної Ради Андрій Парубій під час погоджувальної ради, передає кореспондент УНН.
"На сайті президента був розміщений коментар, що на консультаціях президента України з головами фракцій, я зацитую, "учасники зустрічі погодили компромісне рішення підтримати зміни до чинного закону, які скасовують мажоритарну систему та зменшують прохідний бар’єр до 3%"… І далі зазначається "питання, щодо яких напередодні був консенсус про їхнє включення до порядку денного, не здобули підтримки народних депутатів". Я хочу заявити, як учасник цієї зустрічі, ніякого компромісу і, тим більше, консенсусу не було досягнуто щодо закритих списків", - зазначив Парубій.
Крім того, він додав, що від імені голів всіх фракцій вимагає публічного надання стенограми консультацій.
Як повідомляв УНН, позиція Президента України Володимира Зеленського полягає у тому, що вибори мають відбуватися за відкритими списками.