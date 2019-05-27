В Раде опровергли согласие с Президентом касательно закрытых избирательных списков

"На сайте президента был размещен комментарий, что на консультациях президента Украины с главами фракций, я процитирую, "участники встречи согласовали компромиссное решение поддержать изменения в действующий закон, отменяющие мажоритарную систему и уменьшают проходной барьер в 3%"... И далее отмечается "вопросы, по которым накануне был консенсус об их включении в повестку дня, не получили поддержки народных депутатов". Я хочу заявить, как участник этой встречи, никакого компромисса и, тем более, консенсуса не было достигнуто по закрытым спискам", - отметил Парубий.

Кроме того, он добавил, что от имени председателей всех фракций требует публичного предоставления стенограммы консультаций.

Как сообщал УНН, позиция Президента Украины Владимира Зеленского заключается в том, что выборы должны проходить по открытым спискам.