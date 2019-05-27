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В Раде опровергли согласие с Президентом касательно закрытых избирательных списков

В Раде опровергли согласие с Президентом касательно закрытых избирательных списков

Киев  •  УНН

 • 8789 просмотра

КИЕВ. 27 мая. УНН. На консультациях с Президентом Украины Владимиром Зеленским председатели фракций не достигли согласия относительно закрытых избирательных списков. Об этом заявил председатель Верховной Рады Андрей Парубий во время согласительного совета, передает корреспондент УНН.

"На сайте президента был размещен комментарий, что на консультациях президента Украины с главами фракций, я процитирую, "участники встречи согласовали компромиссное решение поддержать изменения в действующий закон, отменяющие мажоритарную систему и уменьшают проходной барьер в 3%"... И далее отмечается "вопросы, по которым накануне был консенсус об их включении в повестку дня, не получили поддержки народных депутатов". Я хочу заявить, как участник этой встречи, никакого компромисса и, тем более, консенсуса не было достигнуто по закрытым спискам", - отметил Парубий.

Кроме того, он добавил, что от имени председателей всех фракций требует публичного предоставления стенограммы консультаций.

Как сообщал УНН, позиция Президента Украины Владимира Зеленского заключается в том, что выборы должны проходить по открытым спискам.

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