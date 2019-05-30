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В АП оприлюднили стенограму зустрічі Зеленського з керівництвом Верховної Ради 21 травня

В АП оприлюднили стенограму зустрічі Зеленського з керівництвом Верховної Ради 21 травня

Київ • УНН

 • 12946 перегляди

КИЇВ. 30 травня. УНН. Адміністрація Президента оприлюднила стенограму зустрічі Президента України Володимира Зеленського з керівництвом Верховної Ради та парламентських фракцій 21 травня, передає УНН з посиланням на прес-службу АП.

“У зв’язку з численними запитами публікуємо повну стенограму зустрічі Володимира Зеленського з керівництвом Верховної Ради та лідерами парламентських фракцій і груп, яка відбулась 21 травня 2019 року”, — пояснили в Адміністрації.

Стенограма оприлюднена у вигляді файлу Microsoft Word і містить 74 сторінки.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 21 травня, провів зустріч із головою Верховної Ради України Андрієм Парубієм, його заступниками, лідерами депутатських фракцій та груп.

Після зустрічі Президент звернувся до голови Верховної Ради з вимогою зібрати позачергове засідання парламенту. Засідання було призначене на 22 травня.

На позачерговому засіданні у Раді відбулось обговорення запропонованих Президентом України Володимиром Зеленським законопроектів про внесення змін до Закону України “Про вибори народних депутатів України” та про внесення змін до Закону України “Про публічні закупівлі”.

Після чого в Раді відбулось голосування про внесення законопроектів до порядку денного. Більшість з нардепів не підтримала внесення жодного з документів.

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