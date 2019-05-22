Позачергове пленарне засідання Ради завершено
Київ • УНН
КИЇВ. 22 травня. УНН. Позачергове пленарне засідання Верховної Ради України оголошено закритим, наступне пленарне засідання відбудеться 28 травня, передає кореспондент УНН.
"Ми не змогли жоден з законів включити до порядку денного сесії… Позачергове пленарне засідання Верховної Ради оголошую закритим. Чергове пленарне засідання відбудеться у вівторок, 28 травня, о 10 ранку", - сказав голова ВР Андрій Парубій.
Зазначимо, сьогодні у Раді відбулось обговорення запропонованих Президентом України Володимиром Зеленським законопроектів про внесення змін до Закону України “Про вибори народних депутатів України” та про внесення змін до Закону України “Про публічні закупівлі”.
Після чого в Раді відбулось голосування про внесення законопроектів до порядку денного. Більшість з нардепів не підтримала внесення жодного з документів.