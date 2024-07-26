ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Венгрия получила рекордный кредит в 1 млрд евро от китайских банков

Венгрия получила рекордный кредит в 1 млрд евро от китайских банков

  •  107148 просмотра
Американская база в Ираке подверглась ракетной атаке

Американская база в Ираке подверглась ракетной атаке

  •  108850 просмотра
Пентагон нашел бухгалтерские ошибки на 2 миллиарда долларов помощи Украине

Пентагон нашел бухгалтерские ошибки на 2 миллиарда долларов помощи Украине

  •  106114 просмотра
Российские военные ударили дронами-камикадзе по Никополю и двум громадам Днепропетровщины

Российские военные ударили дронами-камикадзе по Никополю и двум громадам Днепропетровщины

  •  91353 просмотра
Украинцы покупают недвижимость за рубежом: самые популярные направления и возможности для инвесторов

Украинцы покупают недвижимость за рубежом: самые популярные направления и возможности для инвесторов

  •  108154 просмотра
публикации
8 млрд vs 920 тыс: АРМА пытается скрыть свое фиаско с яхтой медведчука продажей багги и квадроцикла

8 млрд vs 920 тыс: АРМА пытается скрыть свое фиаско с яхтой медведчука продажей багги и квадроцикла

  •  59795 просмотра
Украинцы покупают недвижимость за рубежом: самые популярные направления и возможности для инвесторов

Украинцы покупают недвижимость за рубежом: самые популярные направления и возможности для инвесторов

  •  108154 просмотра
Олимпийские игры 2024: кто будет представлять Украину на самом главном спортивном событии года

Олимпийские игры 2024: кто будет представлять Украину на самом главном спортивном событии года

  •  137442 просмотра
Думы мои, думы, беда мне с вами... как руководитель АРМА пиарится на войне с рф

Думы мои, думы, беда мне с вами... как руководитель АРМА пиарится на войне с рф
Эксклюзив

25 июля 2024, 08:00  •  145376 просмотра
Ситуация на рынке недвижимости в Украине: что выбирают украинцы?

Ситуация на рынке недвижимости в Украине: что выбирают украинцы?

25 июля 2024, 07:11  •  153306 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Всемирный день тофу, День эсперанто, Международный день сохранения мангровых экосистем. Что еще можно отметить 26 июля

Всемирный день тофу, День эсперанто, Международный день сохранения мангровых экосистем. Что еще можно отметить 26 июля

  •  59450 просмотра
"Мыслями наизнанку 2" стал самым кассовым анимационным фильмом в новейшей истории

"Мыслями наизнанку 2" стал самым кассовым анимационным фильмом в новейшей истории

  •  63411 просмотра
"Серьезно, опять?" разработчики в очередной раз перенесли релиз S.T.A.L.K.E.R. 2

"Серьезно, опять?" разработчики в очередной раз перенесли релиз S.T.A.L.K.E.R. 2

  •  71656 просмотра
25 июля: Международный день здоровья, счастья и гипноза, Всемирный день предотвращения утоплений

25 июля: Международный день здоровья, счастья и гипноза, Всемирный день предотвращения утоплений

25 июля 2024, 03:03  •  103481 просмотра
На фоне дневной жары: римский Колизей предложил ночные экскурсии

На фоне дневной жары: римский Колизей предложил ночные экскурсии

24 июля 2024, 16:45  •  102464 просмотра
Актуальное
Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
irina-farionИрина Фарион
dneprДнепр
ministerstvo-vnutrishnikh-sprav-ukrainaМинистерство внутренних дел Украины
sluzhba-bezpeky-ukrainyСлужба безопасности Украины
ihor-klymenkoИгорь Клименко
ukrainaУкраина
lvovЛьвов
Убийство Фарион: подозреваемый проверяется на причастность к неонацистскому движению с центром в россии
  •  22887 просмотра

Убийство Фарион: подозреваемый проверяется на причастность к неонацистскому движению с центром в россии

Эксклюзив
Государство должно обеспечить право военных на землю, а не продавать ее - адвокат
  •  75533 просмотра

Государство должно обеспечить право военных на землю, а не продавать ее - адвокат

Эксклюзив
Банки не нужно защищать перед клиентами: эксперт о запрете бизнесу конвертировать валютные кредиты в гривны
  •  81240 просмотра

Банки не нужно защищать перед клиентами: эксперт о запрете бизнесу конвертировать валютные кредиты в гривны

Эксклюзив
Депутаты лишили украинцев социального топлива - эксперт о повышении ставок акцизов
  •  82695 просмотра

Депутаты лишили украинцев социального топлива - эксперт о повышении ставок акцизов

В Фонде соцзащиты лиц с инвалидностью рассказали, как украинцы без конечностей могут получить протезы, и как работает государственная программа протезирования
  •  101222 просмотра

В Фонде соцзащиты лиц с инвалидностью рассказали, как украинцы без конечностей могут получить протезы, и как работает государственная программа протезирования

Эксклюзив
Дело "Гулливера" о якобы уклонении от уплаты налогов передали в суд - БЭБ
  •  97551 просмотра

Дело "Гулливера" о якобы уклонении от уплаты налогов передали в суд - БЭБ

Эксклюзив
Убийство Фарион: прокуратура будет просить арест для подозреваемого
  •  101104 просмотра

Убийство Фарион: прокуратура будет просить арест для подозреваемого

Эксклюзив
Назначение руководителем Фонда гарантирования вкладов чиновника из НБУ с "репутацией" может стать доказательством, что борьба с коррупцией в Украине фиктивная - эксперт
  •  92348 просмотра

Назначение руководителем Фонда гарантирования вкладов чиновника из НБУ с "репутацией" может стать доказательством, что борьба с коррупцией в Украине фиктивная - эксперт

Олимпийские игры 2024: кто будет представлять Украину на самом главном спортивном событии года
  •  137442 просмотра

Олимпийские игры 2024: кто будет представлять Украину на самом главном спортивном событии года

Эксклюзив
Видим попытки улучшить технические характеристики - Александр Рувин о результатах последних исследований вражеского оружия
  •  70730 просмотра

Видим попытки улучшить технические характеристики - Александр Рувин о результатах последних исследований вражеского оружия

Популярные

Украинцы покупают недвижимость за рубежом: самые популярные направления и возможности для инвесторов

Украинцы покупают недвижимость за рубежом: самые популярные направления и возможности для инвесторов

  •  108154 просмотра
Российские военные ударили дронами-камикадзе по Никополю и двум громадам Днепропетровщины

Российские военные ударили дронами-камикадзе по Никополю и двум громадам Днепропетровщины

  •  91353 просмотра
Пентагон нашел бухгалтерские ошибки на 2 миллиарда долларов помощи Украине

Пентагон нашел бухгалтерские ошибки на 2 миллиарда долларов помощи Украине

  •  106114 просмотра
Американская база в Ираке подверглась ракетной атаке

Американская база в Ираке подверглась ракетной атаке

  •  108850 просмотра
Венгрия получила рекордный кредит в 1 млрд евро от китайских банков

Венгрия получила рекордный кредит в 1 млрд евро от китайских банков

  •  107148 просмотра

Публикации

8 млрд vs 920 тыс: АРМА пытается скрыть свое фиаско с яхтой медведчука продажей багги и квадроцикла

8 млрд vs 920 тыс: АРМА пытается скрыть свое фиаско с яхтой медведчука продажей багги и квадроцикла

  •  59795 просмотра
Украинцы покупают недвижимость за рубежом: самые популярные направления и возможности для инвесторов

Украинцы покупают недвижимость за рубежом: самые популярные направления и возможности для инвесторов

  •  108154 просмотра
Олимпийские игры 2024: кто будет представлять Украину на самом главном спортивном событии года

Олимпийские игры 2024: кто будет представлять Украину на самом главном спортивном событии года

  •  137442 просмотра
Думы мои, думы, беда мне с вами... как руководитель АРМА пиарится на войне с рф

Думы мои, думы, беда мне с вами... как руководитель АРМА пиарится на войне с рф
Эксклюзив

25 июля 2024, 08:00  •  145376 просмотра
Ситуация на рынке недвижимости в Украине: что выбирают украинцы?

Ситуация на рынке недвижимости в Украине: что выбирают украинцы?

25 июля 2024, 07:11  •  153306 просмотра
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...