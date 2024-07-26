Оружие убийства Ирины Фарион до сих пор не найдено. Подозреваемый готовил алиби, приобрел одежду для конспирации и имел средства на проживание во Львове, источник которых выясняется.
Оружие из которого подозреваемый убил языковеда Ирину Фарион на сегодня не найдено. Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко во время брифинга, передает корреспондент УНН.
Он (подозреваемый - ред.) искал спортивный пистолет, который как правило переделывают под патрон 9 на 18 - это пистолет Макарова. Это одна из версий, какое это было оружие. Оружие на сегодня не найдено. Я думаю - это вопрос нескольких дней
Также Клименко отметил, что возникает логичный вопрос, где подозреваемый брал средства, ведь проживание 10 дней в гостинице во Львове стоит примерно 10 тысяч грн.
«Логичный вопрос, где он брал средства, потому что проживание 10 ночей - это примерно 10 тысяч грн, еще питание, вещи. Поэтому здесь мы работаем со службой безопасности, у нас есть наработки, мы не будем сегодня говорить. Должны понять нас. Из переписок мы примерно знаем откуда они поступали. Видимо, мы скажем через несколько месяцев возможно», - сказал Клименко.
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Также правоохранители сообщили, что задержанный подготовил письмо на случай, если его план провалится.
На вопрос, знала ли мать о том, чем занимается сын, Клименко отметил, что в заготовленном смс он написал: «Я скрывал, ради их собственной безопасности».
«Вот вам ответ. Мама ведет обычный образ жизни...Поэтому я думаю предварительно, что она не знала чем занимается сын», - отметил Клименко.
Также по словам Клименко вместе с СБУ проверяется информация, имел ли он сообщников.
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Кроме того, установлено и отработано более 80 человек, похожих по внешности на задержанного подозреваемого.
Согласно видео которое было продемонстрировано на брифинге, в течение мая-июня 2024 года с целью конспирации в разных городах Украины приобрел необходимую одежду с доставкой в Днепр, которую затем отправил по почте во Львов.
Дополнение
Правоохранители проверяют подозреваемого в убийстве Ирины Фарион на причастность к неонацистскому движению, центр которого находится в россии.
Напомним
19 июля неизвестный стрелял в языковеда и профессора Львовской политехники Ирину Фарион. Женщину с ранением головы в крайне тяжелом состоянии доставили в больницу. В больнице Ирина Фарион умерла.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 25 июля в городе Днепр задержан 18-летний парень, который вероятно причастен к умышленному убийству Ирины Фарион.
Как указал глава МВД Игорь Клименко, у правоохранителей есть достаточно доказательств утверждать, что именно задержанный в Днепре 18-летний парень стрелял в языковеда Ирину Фарион. По его словам, расследование длилось 139 часов.
Правоохранители 26 июля сообщили о подозрении 18-летнему жителю Днепра в убийстве Ирины Фарион.
В Галицком райсуде Львова 26 июля в 13:00 ожидается заседание по избранию меры пресечения 18-летнему подозреваемому в убийстве Ирины Фарион.
Прокуратура будет настаивать на применении к 18-летнему подозреваемому в убийстве языковеда Ирины Фарион меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.