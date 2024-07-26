Оружие из которого подозреваемый убил языковеда Ирину Фарион на сегодня не найдено. Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко во время брифинга, передает корреспондент УНН.

Он (подозреваемый - ред.) искал спортивный пистолет, который как правило переделывают под патрон 9 на 18 - это пистолет Макарова. Это одна из версий, какое это было оружие. Оружие на сегодня не найдено. Я думаю - это вопрос нескольких дней - сказал Клименко.

Также Клименко отметил, что возникает логичный вопрос, где подозреваемый брал средства, ведь проживание 10 дней в гостинице во Львове стоит примерно 10 тысяч грн.

«Логичный вопрос, где он брал средства, потому что проживание 10 ночей - это примерно 10 тысяч грн, еще питание, вещи. Поэтому здесь мы работаем со службой безопасности, у нас есть наработки, мы не будем сегодня говорить. Должны понять нас. Из переписок мы примерно знаем откуда они поступали. Видимо, мы скажем через несколько месяцев возможно», - сказал Клименко.

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Также правоохранители сообщили, что задержанный подготовил письмо на случай, если его план провалится.

На вопрос, знала ли мать о том, чем занимается сын, Клименко отметил, что в заготовленном смс он написал: «Я скрывал, ради их собственной безопасности».

«Вот вам ответ. Мама ведет обычный образ жизни...Поэтому я думаю предварительно, что она не знала чем занимается сын», - отметил Клименко.

Также по словам Клименко вместе с СБУ проверяется информация, имел ли он сообщников.

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Кроме того, установлено и отработано более 80 человек, похожих по внешности на задержанного подозреваемого.

Согласно видео которое было продемонстрировано на брифинге, в течение мая-июня 2024 года с целью конспирации в разных городах Украины приобрел необходимую одежду с доставкой в Днепр, которую затем отправил по почте во Львов.

Дополнение

Правоохранители проверяют подозреваемого в убийстве Ирины Фарион на причастность к неонацистскому движению, центр которого находится в россии.

Напомним



19 июля неизвестный стрелял в языковеда и профессора Львовской политехники Ирину Фарион. Женщину с ранением головы в крайне тяжелом состоянии доставили в больницу. В больнице Ирина Фарион умерла.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 25 июля в городе Днепр задержан 18-летний парень, который вероятно причастен к умышленному убийству Ирины Фарион.

Как указал глава МВД Игорь Клименко, у правоохранителей есть достаточно доказательств утверждать, что именно задержанный в Днепре 18-летний парень стрелял в языковеда Ирину Фарион. По его словам, расследование длилось 139 часов.

Правоохранители 26 июля сообщили о подозрении 18-летнему жителю Днепра в убийстве Ирины Фарион.

В Галицком райсуде Львова 26 июля в 13:00 ожидается заседание по избранию меры пресечения 18-летнему подозреваемому в убийстве Ирины Фарион.

Прокуратура будет настаивать на применении к 18-летнему подозреваемому в убийстве языковеда Ирины Фарион меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.