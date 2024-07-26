На месте убийства языковеда Ирины Фарион была найдена гильза от спортивной пули. Специфическая пуля, не боевая. Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко во время брифинга в пятницу, передает корреспондент УНН.

Детали

«Мы провели несколько следственных экспериментов по этому преступлению. Мы были на месте преступления, видели, где лежало тело, где находился преступник», - сказал Клименко.

По его словам, за неделю правоохранители установили полностью хронометраж и тайминг жизни подозреваемого в течение 10 дней, что он готовился к совершению преступления.

На месте преступления была найдена гильза от спортивной пули, она сейчас на экспертизе находится. Но мы знаем, что эти патроны поступили в Украину 2017-2018 году в количестве одного миллиона штук. Специфическая пуля, не боевая. Поэтому сейчас мы должны установить, где эта пуля была приобретена. Возможно, на черном рынке, или приобретена ранее - рассказал Клименко.

Вбивство Фаріон: затриманому погоджено повідомлення про підозру

Дополнение

19 июля неизвестный стрелял в языковеда и профессора Львовской политехники Ирину Фарион. Женщину с ранением головы в крайне тяжелом состоянии доставили в больницу. В больнице Ирина Фарион умерла.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 25 июля в городе Днепр задержан 18-летний парень, который вероятно причастен к умышленному убийству Ирины Фарион.

Как указал глава МВД Игорь Клименко, у правоохранителей есть достаточно доказательств утверждать, что именно задержанный в Днепре 18-летний парень стрелял в языковеда Ирину Фарион. По его словам, расследование длилось 139 часов.

Полиция сообщала ранее, что имеет несколько версий убийства языковеда Ирины Фарион, включая общественную, политическую деятельность и личную неприязнь. Правоохранители нашли гильзу после выстрела и не исключают «российский след» в преступлении.

Прокуратура будет настаивать на применении к 18-летнему подозреваемому в убийстве языковеда Ирины Фарион меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.