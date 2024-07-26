Сейчас задержанному по подозрению в убийстве языковеда Ирины Фарион согласовано сообщение о подозрении. Также подано в суд ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога. Об этом сообщил заместитель Генерального прокурора Антон Войтенко во время брифинга в пятницу, передает корреспондент УНН.

"Сейчас согласовано сообщение о подозрении лицу, которое было вчера задержано в Днепре по ч. 1 ст. 115 УК Украины - это умышленное убийство. Прокурорами подано в Галицкий районный суд Львова ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога", - сказал Войтенко.

Дополнение

19 июля неизвестный стрелял в языковеда и профессора Львовской политехники Ирину Фарион. Женщину с ранением головы в крайне тяжелом состоянии доставили в больницу. В больнице Ирина Фарион умерла.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 25 июля в городе Днепр задержан 18-летний парень, который вероятно причастен к умышленному убийству Ирины Фарион.

Как указал глава МВД Игорь Клименко, у правоохранителей есть достаточно доказательств утверждать, что именно задержанный в Днепре 18-летний парень стрелял в языковеда Ирину Фарион. По его словам, расследование длилось 139 часов.

Полиция сообщала ранее, что имеет несколько версий убийства языковеда Ирины Фарион, включая общественную, политическую деятельность и личную неприязнь. Правоохранители нашли гильзу после выстрела и не исключают "российский след" в преступлении.

Прокуратура будет настаивать на применении в отношении 18-летнего подозреваемого в убийстве языковеда Ирины Фарион меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.