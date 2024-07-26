Убийство Фарион: подозреваемый проверяется на причастность к неонацистскому движению с центром в россии

Правоохранители проверяют подозреваемого в убийстве Ирины Фарион на причастность к неонацистскому движению, центр которого находится в россии. Об этом сообщил первый заместитель председателя СБУ Сергей Андрущенко во время брифинга в пятницу, передает корреспондент УНН.

Мы проверяем его причастность к неонацистскому движению, центр которого находится в стране-агрессоре, его связи на территории Украины и мотивы совершения этого преступления. Это либо религиозная неприязнь, либо национальная - сказал Андрущенко.

По его словам, также проверяются его связи за рубежом, и одна из версий это причастность спецслужб страны агрессора к организации указанного преступления.

Дополнение

19 июля неизвестный стрелял в языковеда и профессора Львовской политехники Ирину Фарион. Женщину с ранением головы в крайне тяжелом состоянии доставили в больницу. В больнице Ирина Фарион умерла.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 25 июля в городе Днепр задержан 18-летний парень, который вероятно причастен к умышленному убийству Ирины Фарион.

Как указал глава МВД Игорь Клименко, у правоохранителей есть достаточно доказательств утверждать, что именно задержанный в Днепре 18-летний парень стрелял в языковеда Ирину Фарион. По его словам, расследование длилось 139 часов.

Полиция сообщала ранее, что имеет несколько версий убийства языковеда Ирины Фарион, включая общественную, политическую деятельность и личную неприязнь. Правоохранители нашли гильзу после выстрела и не исключают "российский след" в преступлении.

Правоохранители сообщили о подозрении 18-летнему жителю Днепра в убийстве Ирины Фарион.

В Галицком райсуде Львова 26 июля в 13:00 ожидается заседание по избранию меры пресечения 18-летнему подозреваемому в убийстве Ирины Фарион.

Прокуратура будет настаивать на применении к 18-летнему подозреваемому в убийстве языковеда Ирины Фарион меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.