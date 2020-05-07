УАФ не получала дополнительных выплат от УЕФА "на коронавирус", подобные заявления - манипуляция

В УАФ напомнили, что на прошлой неделе УЕФА своим решением позволил национальным ассоциациям использовать ежегодные выплаты союза в рамках программы "Хет-Трик" на преодоление последствий COVID-19. Использование средств в рамках программы всегда имело исключительно целевой характер. Средства направлялись на конкретные направления и меры, которые реализует, в данном случае, УАФ.

Однако пандемия и приостановление активной футбольной жизни внесли свои коррективы.

"Средства, о которых идет речь, не являются дополнительными выплатами от УЕФА. Это деньги, которые союз ежегодно перечисляет национальным ассоциациям в рамках программы "Хет-Трик". Эта программа предусматривает деятельность национальных ассоциаций по следующим направлениям: строительство футбольных полей и площадок, организация футбольных мероприятий с участием детей и подростков, развитие женского футбола, финансирование сборов и матчей юношеских сборных, любительский футбол, школьный футбол, социальная деятельность, образовательные инициативы, арбитраж и административные расходы", - пояснил Запесоцкий.

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Он добавил, что полный масштаб последствий пандемии для футбола станет понятен только со временем.

"Поэтому вполне логично, и за это мы очень благодарны коллегам из УЕФА, что УАФ имеет право использовать часть средств программы "Хет-Трик" для преодоления негативных последствий пандемии. Другая часть, как и планировалось ранее, пойдет на целевое финансирование проектов в рамках программы "Хет-Трик" после завершения карантина и восстановление футбольной жизни в Украине", - отметил Запесоцкий.

Генсекретарь УАФ уточнил, что речь о средствах УЕФА именно в контексте программы "Хет-Трик". Они будут доступны в течение 2020 года и I полугодия 2021 года за сезон 2020/21, с учетом доли сезона 2019/20.

Более того, указанные средства еще не поступили в УАФ, а начнут поступать частями только летом, добавил Запесоцкий.

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"Для понимания использования этих денег приведу конкретный пример. Сейчас УАФ ежемесячно перечисляет фиксированную помощь каждой региональной ассоциации в размере 100 тыс. грн. Ежегодно это 1,2 млн грн, а в целом, около 30 млн грн на все региональные ассоциации, или более 1 млн евро.

В перспективе часть этих ежемесячных выплат также может быть использована нашими коллегами в регионах для преодоления последствий COVID-19. Но говорить о конкретном проценте этих расходов и направления пока рано, поскольку карантин длится и когда будут сняты ограничения на проведение матчей и других футбольных мероприятий пока неизвестно. Надеемся, это произойдет быстрее", - говорит он.

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Запесоцкий добавил, что спекулировать на этой теме не стоит. Поскольку УАФ является строго подотчетной в использовании средств, полученных от УЕФА, в том числе в рамках программы "Хет-Трик".

"Это касается и возможности частичного использования средств на преодоление последствий пандемии, и о направлениях этих расходов УАФ обязана заранее сообщить администрации УЕФА. Футбольная общественность Украины является составной нашего государства и мы так же, как и другие сограждане ощущаем на себе все ограничения карантина и последствия пандемии.

Поэтому странным выглядит в этой непростой для всей страны ситуации стремление определенных сил подтасовывать или манипулировать фактами и сеять раздор внутри футбольной семьи", - резюмировал он.

Напомним, как писал УНН, президент УАФ Павелко назвал ориентировочный дедлайн завершения футбольного сезона в Украине.