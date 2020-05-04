УАФ планирует использовать VAR в полуфинальных матчах Кубка Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. Украинская ассоциация футбола (УАФ) намерена провести полуфинальные матчи Кубка Украины с использованием системы VAR. Об этом заявил президент УАФ Андрей Павелко, передает УНН со ссылкой на УАФ.
“Мы хотим на обоих полуфинальных матчах Кубка Украины использовать систему VAR. По крайней мере, мы анализируем такую возможность, ведь на стадионах в Мариуполе и Ужгороде, чтобы использовать VAR, нужно выполнить определенные работы”, — сказал он.
Павелко уточнил, что в таком случае поединки пройдут в разные дни.
“Мы постоянно следим за ситуацией и в ближайшее время планируем провести еще одну встречу”, — сказал он.
Напомним, накануне УАФ провела специальное совещание по вариантам возобновления чемпионата Украины.