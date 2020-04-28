УАФ провела специальное совещание по вариантам возобновления чемпионата Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. Сегодня, 28 апреля, Украинская ассоциация футбола инициировала рабочее совещание по вариантам возобновления чемпионата Украины. Об этом сообщает пресс-служба УАФ, передает УНН.
Участие в совещании приняли первый вице-президент УАФ Олег Протасов, представители юридического департамента УАФ, Всеукраинской ассоциации футболистов-профессионалов, Всеукраинского профессионального союза “Футбол Украины”, а также руководители УПЛ и ПФЛ.
Функционеры обменялись данными о текущей ситуации в украинских профессиональных командах. В частности, обсудили варианты выхода из карантина и ситуацию с контрактами, на выполнение которых может повлиять изменение даты окончания сезона.
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Также состоялось предварительное обсуждение разработанных лигами вариантов календарей матчей после возобновления соревнований. В ближайшее время будут проведены специальные рабочие совещания с представителями команд УПЛ и ПФЛ.
Как писал УНН, позиция президента УАФ заключается в том, что Чемпионат Украины должен быть доигран.