УАФ провела спеціальну нараду щодо варіантів поновлення чемпіонату України
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Сьогодні, 28 квітня, Українська асоціація футболу ініціювала робочу нараду щодо варіантів поновлення чемпіонату України. Про це повідомляє прес-служба УАФ, передає УНН.
Участь в нараді взяли перший віце-президент УАФ Олег Протасов, представники юридичного департаменту УАФ, Всеукраїнської асоціації футболістів-професіоналів, Всеукраїнської професійної спілки “Футбол України”, а також керівники УПЛ та ПФЛ.
Функціонери обмінялися даними щодо поточної ситуації, що склалася в українських професіональних командах. Зокрема, обговорили варіанти виходу з карантину та ситуацію з контрактами, на виконання яких може вплинути зміна дати закінчення сезону.
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Також відбулося попереднє обговорення розроблених лігами варіантів календарів матчів після відновлення змагань. Найближчим часом будуть проведені спеціальні робочі наради з представниками команд УПЛ та ПФЛ.
Як писав УНН, позиція президента УАФ полягає у тому, що Чемпіонат України має бути дограний.