Президент УАФ Павелко звернувся до футбольної спільноти через коронавірус

"На жаль, останні новини, що надходять із різних регіонів України та світу, дуже невтішні. Попри героїчні зусилля медиків, громадськості та керівництва різних країн, COVID-19 стрімко поширюється.

Як наслідок, тривалість карантину в нашій державі подовжено на тривалий період. Необхідність таких заходів, попри всі їхні неприємні обмеження для нашого з вами повсякденного життя, є очевидною. Адже тільки так можна мінімізувати ризик масового зараження, що несе серйозні загрози для здоров’я та життя багатьох людей. А саме життя і здоров’я є найбільшою цінністю, якою в ситуації, що склалася, не маємо права нехтувати", - йдеться у зверненні.

За словами Павелка, як довго триватимуть карантинні заходи через пандемію коронавірусу, наразі ще ніхто не знає, а сама ця ситуація матиме складні наслідки для футболу.

"Усі ми чудово розуміємо, що цей період є надзвичайно складним і для українського футболу, і для європейського футболу загалом. Важкими будуть і його наслідки в майбутньому. Особливо неприємною є невідомість, з якою довелося зіткнутися, адже ніхто наразі не знає, як довго триватиме пандемія та якими будуть її остаточні масштаби. Але в силах кожного з нас зробити так, щоб спільно вийти переможцями з надскладного поєдинку з COVID-19.

По-перше, це дотримання базових рекомендацій медиків, які допоможуть мінімізувати ризик захворювання. По-друге, це посильна допомога тим, хто зараз на передовій у боротьбі зі страшним вірусом, — нашим відважним медикам, зокрема, транспортом, наборами особистого захисту тощо.

Крім того, це турбота про наших ветеранів футболу літнього віку, які цього потребують, по всій Україні", - йдеться у заяві.

Павелко також подякував обласним асоціаціям футболу, які долучилися до ініціативи УАФ та вже організували оперативні штаби надання допомоги тим, хто цього потребує.

"Ми спільно продовжуємо діяти на цьому важливому напрямку. Обережність, відповідальність та турбота мають стати основою нашого життя в умовах карантину. Тільки за цієї умови ми залишимося здоровими, сильними й переможцями у двобої з недугом.

Решту проблем ми обов’язково вирішимо тоді, коли відступить основна загроза. Також спільно і єдиною командою! І разом будемо насолоджуватися цікавими футбольними миттєвостями на наших стадіонах, разом будемо радіти новим перемогам українських клубів і національних збірних!" - резюмував він.

Нагадаємо, як писав УНН, тренери українського футболу і співробітники УАФ відмовляються від частини зарплат, з метою передати ці кошти на боротьбу з коронавірусом.