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Президент УАФ Павелко обратился к футбольному сообществу из-за коронавируса

Президент УАФ Павелко обратился к футбольному сообществу из-за коронавируса

Киев  •  УНН

 • 13324 просмотра

КИЕВ. 28 марта. УНН. Ситуация, которая сложилась из-за пандемии коронавируса в мире и Украине, в частности, является сложной для футбола. Также тяжелыми будут и ее последствия в будущем. Об этом в обращении к болельщикам, футболистам, тренерам и всей футбольной общественности сказал президент УАФ Андрей Павелко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Ассоциации.

"К сожалению, последние новости, поступающие из различных регионов Украины и мира, очень неутешительные. Несмотря на героические усилия медиков, общественности и руководства разных стран, COVID-19 стремительно распространяется.

Как следствие, продолжительность карантина в нашем государстве продлена на длительный период. Необходимость таких мер, несмотря на все их неприятные ограничения для нашей с вами повседневной жизни, очевидна. Ведь только так можно минимизировать риск массового заражения, что несет серьезные угрозы для здоровья и жизни многих людей. А сама жизнь и здоровье являются самой большой ценностью, которой в сложившейся ситуации не имеем права пренебрегать", - говорится в обращении.

По словам Павелко, как долго продлятся карантинные мероприятия из-за пандемии коронавируса, пока еще никто не знает, а сама эта ситуация будет иметь сложные последствия для футбола.

"Все мы прекрасно понимаем, что этот период является чрезвычайно сложным и для украинского футбола, и для европейского футбола в целом. Тяжелыми будут и его последствия в будущем. Особенно неприятной является неизвестность, с которой пришлось столкнуться, ведь никто пока не знает, как долго продлится пандемия и какими будут ее окончательные масштабы. Но в силах каждого из нас сделать так, чтобы совместно выйти победителями из сверхсложного поединка с COVID-19.

Во-первых, это соблюдение базовых рекомендаций медиков, которые помогут минимизировать риск заболевания. Во-вторых, это посильная помощь тем, кто сейчас на передовой в борьбе со страшным вирусом, - нашим отважным медикам, в частности, транспортом, наборами личной защиты и тому подобное.

Кроме того, это забота о наших ветеранах футбола старшего возраста, которые имеют в этом потребность, по всей Украине", - говорится в заявлении.

Павелко также поблагодарил областные ассоциации футбола, которые присоединились к инициативе УАФ и уже организовали оперативные штабы оказания помощи тем, кто в этом нуждается.

"Мы совместно продолжаем действовать на этом важном направлении. Осторожность, ответственность и забота должны стать основой нашей жизни в условиях карантина. Только при этом условии мы останемся здоровыми, сильными и победителями в поединке с недугом.

Остальные проблемы мы обязательно решим тогда, когда отступит основная угроза. Также совместно и единой командой! И вместе будем наслаждаться интересными футбольными мгновениями на наших стадионах, вместе будем радоваться новым победам украинских клубов и национальных сборных!" - резюмировал он.

Напомним, как писал УНН, тренеры украинского футбола и сотрудники УАФ отказываются от части зарплат, с целью передать эти средства на борьбу с коронавирусом.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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