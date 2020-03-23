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Тренери українського футболу і співробітники УАФ відмовляються від частини зарплат: кошти направлять на боротьбу з коронавірусом

Тренери українського футболу і співробітники УАФ відмовляються від частини зарплат: кошти направлять на боротьбу з коронавірусом

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 березня. УНН. Тренера футбольних команд і все керівництво УАФ прийняли рішення частину своїх заробітних плат направити на підтримку боротьби з коронавірусів. Про це в ефірі програми “Великий футбол” розповів президент Асоціації Андрій Павелко, передає УНН.

“Регіональні федерації і ми тут в Києві будемо відслідковувати здоров’я наших футбольних ветеранів, які вже в похилому віці, їм за 60, за 70, які своє життя віддали футболу. Ми хочемо їм допомогти, і наші регіональні федерації і наша центральна, ми це будемо робити.

Мені також дуже приємно, що сьогодні тренер збірної — Володя Єзерський, каже, що „я хочу відмовитися від частини своєї зарплати і передати її на благодійність“. Це дуже хороший приклад. У нас таке рішення (відмовитися від частини зарплати) прийняло все керівництво Асоціації”, — сказав він.

Павелко наголосив, що всі кошти будуть спрямовані на першочергові потреби лікарів, клінік, населення.

“Ми зі свого боку — я особисто, зроблю так, щоб це було цілеспрямовано, і щоб кожен уболівальник почув, що українська асоціація не тільки підтримує всі збірні (21 збірну), але і в важку хвилину для країни ми зробимо все, щоб клініки, лікарі, населення країни, особливо з огляду на що у нас 26 серйозних регіональних асоціацій, щоб ми допомагали в цій складній ситуації”, — зазначив він.

Нагадаємо, раніше 10 тис. доларів на боротьбу з коронавірусів і закупівлю медичного обладнання пожертвував функціонер УАФ, колишній тренер львівських “Карпат”, харківського “Металіста”, “Дніпра” і збірної України Мирон Маркевич.

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