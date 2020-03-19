Маркевич пожертвував 10 тис. доларів на закупівлю обладнання в умовах пандемії
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Екстренер львівських "Карпат", харківського "Металіста", "Дніпра" та збірної України Мирон Маркевич вкотре проявив благородство. Він пожертвував 10 тисяч доларів Київському військовому госпіталю, передає УНН з посиланням на допис Олексія Мочанова у Facebook.
На кошти від Маркевича, який наразі є головою комітету національних збірних Української асоціації футболу, лікарня закупила необхідні в умовах пандемії коронавірусу медикаменти та обладнання.
Нагадаємо, з Маркевичем на чолі "Карпати" грали у фіналу Кубка України-1992/1993 і вигравали бронзу чемпіонату країни-1997/1998.
З "Металістом" Мирон Богданович шість разів вигравав бронзу і один раз срібло української першості. "Дніпро" з Маркевичем двічі ставав бронзовим призером і грав у фіналі Ліги Європи-2014/2015.
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Збірну України Мирон Богданович очолював у 2010 році. Він керував національною командою в чотирьох матчах: тричі українці святкували перемогу і один раз зіграли внічию. Маркевич - перший і єдиний на цей час тренер збірної України, який не зазнав з нею жодної поразки. Посаду він залишив через конфлікт із тодішнім президентом ФФУ Григорієм Суркісом.
Як писав УНН, Маркевич підтримав перенесення "ЄВРО-2020" та призупинення національних футбольних турнірів через пандемію коронавірусу.