Шевченко підтримав рішення про перенесення чемпіонату Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Головний тренер збірної України Андрій Шевченко прокоментував перенесення ЄВРО з 2020 на 2021 рік, передає УНН з посиланням на Instagram УАФ.
"Я дуже підтримую це рішення. Спорт повинен відійти у бік, коли йдеться про загрозу здоров'ю або навіть життю людей. Це викличе незручності, але ми повинні усвідомлювати, що це всесвітня проблема. І тільки спільними зусиллями її можна здолати", - зазначив Шевченко.
Нагадаємо, що турнір був запланований на літо 2020-го, тепер буде проходити з 11 червня по 11 липня 2021 року. Матчі плей-офф ЄВРО-2020 і товариські ігри, спочатку заплановані на березень, пройдуть на початку червня.
Додамо, що окрім перенесення чемпіонату Європи, також було ухвалено рішення про призупинення національних першостей, у тому числі і чемпіонату України.
Президент УАФ Андрій Павелко наголосив, що чемпіонат повинен бути дограний, і висловив надію на те, що можливість відновити першість з'явиться в найближчому майбутньому.