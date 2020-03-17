Пандемія коронавірусу: через COVID-19 УЄФА переносить Євро-2020 на рік
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Чемпіонат Європи з футболу відбудеться влітку 2021 року. Таке рішення прийняв УЄФА, повідомляє Норвезька федерація футболу на власній сторінці у Twitter, пише УНН.
Ігри пройдуть з 11 червня по 11 липня 2021 року.
Пізніше 17 березня УЄФА, як очікується, прийме рішення про долю Ліги чемпіонів, Ліги Європи і національних чемпіонатів сезону 2019/2020.
Спочатку чемпіонат повинен був відбутися з 12 червня по 12 липня 2020 року. Ігри передбачалося проводити в 12 містах по всій Європі в честь 60-річчя турніру.
Варто також додати, що Чемпіонат Європи цього року повинен був стартувати у столиці Італії — Римі. Наразі кількість жертв COVID-19 в Італії і надалі зростає — 2 158 смертей. Загальна кількість інфікованих в країні на даний момент становить 23 073, уточнив він. Вилікувалися 414 осіб, загальна кількість тих, хто видужав становить 2 749.
Повідомлення норвезької федерації футболу про скасування Чемпіонату Європи 2020 року через пандемію COVID-19:
UEFA har bestemt at EM utsettes til 2021. Det skal spilles fra 11. juni til 11. juli neste år. Mer informasjon kommer.— NorgesFotballforbund (@nff_info) March 17, 2020