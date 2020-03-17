Пандемия коронавируса: из-за COVID-19 УЕФА переносит Евро-2020 на год
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. Чемпионат Европы по футболу состоится летом 2021 года. Такое решение принял УЕФА, сообщает Норвежская федерация футбола на своей странице в Twitter, пишет УНН.
Игры пройдут с 11 июня по 11 июля 2021 года.
Позже 17 марта УЕФА, как ожидается, примет решение о судьбе Лиги чемпионов, Лиги Европы и национальных чемпионатов сезона 2019/2020.
Сначала чемпионат должен был состояться с 12 июня по 12 июля 2020 года. Игры предполагалось проводить в 12 городах по всей Европе в честь 60-летия турнира.
Стоит также добавить, что Чемпионат Европы в этом году должен был стартовать в столице Италии — Риме. Сейчас количество жертв COVID-19 в Италии и продолжает расти — 2 158 смертей. Общая количество инфицированных в стране на данный момент составляет 23 073, уточнил он. Вылечились 414 человек, общее количество тех, кто выздоровел составляет 2 749.
Сообщение норвежской федерации футбола об отмене Чемпионата Европы 2020 году из-за пандемии COVID-19:
UEFA har bestemt at EM utsettes til 2021. Det skal spilles fra 11. juni til 11. juli neste år. Mer informasjon kommer.— NorgesFotballforbund (@nff_info) March 17, 2020