Пандемия коронавируса: из-за COVID-19 УЕФА переносит Евро-2020 на год

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 102056 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 105088 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 107081 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 105928 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 114794 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 101207 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 105578 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106714 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131621 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130470 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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КИЕВ. 17 марта. УНН. Чемпионат Европы по футболу состоится летом 2021 года. Такое решение принял УЕФА, сообщает Норвежская федерация футбола на своей странице в Twitter, пишет УНН.

Игры пройдут с 11 июня по 11 июля 2021 года.

Позже 17 марта УЕФА, как ожидается, примет решение о судьбе Лиги чемпионов, Лиги Европы и национальных чемпионатов сезона 2019/2020.

Сначала чемпионат должен был состояться с 12 июня по 12 июля 2020 года. Игры предполагалось проводить в 12 городах по всей Европе в честь 60-летия турнира.

Стоит также добавить, что Чемпионат Европы в этом году должен был стартовать в столице Италии — Риме. Сейчас количество жертв COVID-19 в Италии и продолжает расти — 2 158 смертей. Общая количество инфицированных в стране на данный момент составляет 23 073, уточнил он. Вылечились 414 человек, общее количество тех, кто выздоровел составляет 2 749.

Сообщение норвежской федерации футбола об отмене Чемпионата Европы 2020 году из-за пандемии COVID-19:

UEFA har bestemt at EM utsettes til 2021. Det skal spilles fra 11. juni til 11. juli neste år. Mer informasjon kommer.

— NorgesFotballforbund (@nff_info) March 17, 2020

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