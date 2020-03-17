Вірю, що скоро зможемо відновити чемпіонат України з футболу - Павелко
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Безпека та здоров’я футбольної спільноти, України та всієї Європи понад усе. Так президент УАФ прокоментував рішення про призупинення усіх футбольних спортивних заходів та чемпіонатів через пандемію коронавірусу. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Разом з колегами з Виконкому УЄФА підтримали проект рішення про перенесення Євро-2020 на наступний рік.
Жодної паніки, лише холодна оцінка поточного стану справ і турбота про вболівальників, футболістів, тренерів та всіх, хто творить сучасний футбол.
Спеціальна робоча група УЄФА надалі буде детально моніторити ситуацію, пов’язану з епідемією коронавірусу, та пропонуватиме графік продовження клубних змагань, які проходять під егідою УЄФА, а також товариських матчів збірних”, — написав він.
За словами Павелка, рішення УАФ, яке сьогодні прийнято Виконкомом, про призупинення в нашій державі всіх футбольних змагань є вимушеним та закономірним.
“Це також вимушений, але абсолютно закономірний крок в непростій епідеміологічній ситуації, яка склалася зараз в Україні і всьому світі.
Чекаємо добрих новин від Кабінету міністрів, Президента і відповідальних служб.
Вірю, що вже зовсім скоро ситуація зміниться на краще і ми відновимо чемпіонат, який обов’язково має бути дограний”, — резюмував президент УАФ.
Як писав УНН, через COVID-19 УЄФА переносить Євро-2020 на рік.