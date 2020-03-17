Вірю, що скоро зможемо відновити чемпіонат України з футболу - Павелко

КИЇВ. 17 березня. УНН. Безпека та здоров’я футбольної спільноти, України та всієї Європи понад усе. Так президент УАФ прокоментував рішення про призупинення усіх футбольних спортивних заходів та чемпіонатів через пандемію коронавірусу. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.