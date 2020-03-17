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Верю, что скоро сможем возобновить чемпионат Украины по футболу - Павелко

Киев  •  УНН

 • 12663 просмотра

КИЕВ. 17 марта. УНН. Безопасность и здоровье футбольного сообщества, Украины и всей Европы превыше всего. Так президент УАФ прокомментировал решение о приостановлении всех футбольных спортивных мероприятий и чемпионатов из-за пандемии коронавируса. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Вместе с коллегами из исполкома УЕФА поддержали проект решения о переносе Евро-2020 на следующий год.

Никакой паники, только холодная оценка текущего состояния дел и забота о болельщиках, футболистах, тренерах и всех, кто творит современный футбол.

Специальная рабочая группа УЕФА в дальнейшем будет подробно мониторить ситуацию, связанную с эпидемией коронавируса, и предлагать график продолжение клубных соревнований, которые проходят под эгидой УЕФА, а также товарищеских матчей сборных", - написал он.

По словам Павелко, решение УАФ, которое сегодня принято Исполкомом, о приостановлении в нашем государстве всех футбольных соревнований является вынужденным и закономерным.

"Это также вынужденый, но абсолютно закономерный шаг в непростой эпидемиологической ситуации, которая сложилась сейчас в Украине и во всем мире.

Ждем хороших новостей от Кабинета министров, Президента и ответственных служб.

Верю, что уже совсем скоро ситуация изменится к лучшему и мы возобновим чемпионат, который обязательно должен быть доигран", - резюмировал президент УАФ.

Как писал УНН, из-за COVID-19 УЕФА переносит Евро-2020 на год.

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