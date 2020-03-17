Верю, что скоро сможем возобновить чемпионат Украины по футболу - Павелко

КИЕВ. 17 марта. УНН. Безопасность и здоровье футбольного сообщества, Украины и всей Европы превыше всего. Так президент УАФ прокомментировал решение о приостановлении всех футбольных спортивных мероприятий и чемпионатов из-за пандемии коронавируса. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.