Шевченко поддержал решение о переносе чемпионата Европы
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал перенос ЕВРО с 2020 на 2021 год, передает УНН со ссылкой на Instagram УАФ.
"Я очень поддерживаю это решение. Спорт должен отойти в сторону, когда речь об угрозе здоровью или даже жизни людей. Это вызовет неудобства, но мы должны осознавать, что это всемирная проблема. И только общими усилиями ее можно одолеть", - отметил Шевченко.
Напомним, что турнир был запланирован на лето 2020-го, теперь будет проходить с 11 июня по 11 июля 2021 года. Матчи плей-офф ЕВРО-2020 и товарищеские игры, изначально запланированные на март, пройдут в начале июня.
Добавим, что кроме переноса чемпионата Европы, также было принято решение о приостановке национальных первенств, в том числе и чемпионата Украины.
Президент УАФ Андрей Павелко отметил, что чемпионат должен быть доигран, и выразил надежду на то, что возможность возобновить первенство появится в ближайшем будущем.