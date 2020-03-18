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"Повернуться глядачі, одужає Ярмоленко" - Маркевич назвав плюси футбольного карантину

Київ • УНН

 • 13731 перегляди

КИЇВ. 18 березня. УНН. Екснаставник збірної України та "Дніпра" Мирон Маркевич прокоментував рішення про перенесення "ЄВРО" та призупинення національних турнірів, передає УНН із посиланням "Футбол 24".

За його словами, рішення про перенесення "ЄВРО-2020" на рік – правильне.

"За таких умов проводити "ЄВРО" зараз – нереально. Потрібно стабілізувати ситуацію. Перенести турнір на наступний рік – найбільш правильне рішення", - каже екснаставник збірної України.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Вірю, що скоро зможемо відновити чемпіонат України з футболу – Павелко

Прогнозувати, чи відіб'ється на силах збірної України рішення про перенесення "ЄВРО-2020", зарано, вважає Маркевич.

"Побачимо. Давайте спочатку дочекаємося, щоб можна було спокійно тренуватися і грати у футбол. Щоб глядачі сиділи на трибунах. Тоді можна буде про щось говорити. Бо те, що ми мали зараз – то не футбол. Кому він потрібний?", - пояснює він.

Сьогодні збірна України – на ходу. І було б доречно грати цього року. Втім, ситуація склалася іншим чином, і футболістам треба якось з неї виходити, додає Маркевич.

Я не думаю, що за рік всі ці футболісти аж так сильно постаріють. З іншого боку, може це й добре. Бо зараз Ярмоленко тільки оговтується від травми, Зінченко повернеться в основний склад, Маліновський… Як то кажуть, все, що не стається – на краще", - пояснює він.

Маркевич сподівається, що футбольний карантин невдовзі завершиться, а український футбол повернеться у звичний ритм.

Як повідомлялося раніше в УНН, через COVID-19 УЄФА перенесла "ЄВРО-2020" на рік. 

Нагадаємо, рішення УАФ призупинити у нашій державі всі футбольні змагання президент Асоціації Андрій Павелко назвав вимушеним та закономірним.

"Це також вимушений, але абсолютно закономірний крок у непростій епідеміологічній ситуації, яка склалася зараз в Україні і всьому світі.

Чекаємо добрих новин від Кабінету міністрів, Президента і відповідальних служб.

Вірю, що вже зовсім скоро ситуація зміниться на краще і ми відновимо чемпіонат, який обов’язково має бути дограний", — сказав він з цього приводу. 

Українські Національні Новини

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