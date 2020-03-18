"Повернуться глядачі, одужає Ярмоленко" - Маркевич назвав плюси футбольного карантину

За його словами, рішення про перенесення "ЄВРО-2020" на рік – правильне.

"За таких умов проводити "ЄВРО" зараз – нереально. Потрібно стабілізувати ситуацію. Перенести турнір на наступний рік – найбільш правильне рішення", - каже екснаставник збірної України.

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Прогнозувати, чи відіб'ється на силах збірної України рішення про перенесення "ЄВРО-2020", зарано, вважає Маркевич.

"Побачимо. Давайте спочатку дочекаємося, щоб можна було спокійно тренуватися і грати у футбол. Щоб глядачі сиділи на трибунах. Тоді можна буде про щось говорити. Бо те, що ми мали зараз – то не футбол. Кому він потрібний?", - пояснює він.

Сьогодні збірна України – на ходу. І було б доречно грати цього року. Втім, ситуація склалася іншим чином, і футболістам треба якось з неї виходити, додає Маркевич.

Я не думаю, що за рік всі ці футболісти аж так сильно постаріють. З іншого боку, може це й добре. Бо зараз Ярмоленко тільки оговтується від травми, Зінченко повернеться в основний склад, Маліновський… Як то кажуть, все, що не стається – на краще", - пояснює він.

Маркевич сподівається, що футбольний карантин невдовзі завершиться, а український футбол повернеться у звичний ритм.

Як повідомлялося раніше в УНН, через COVID-19 УЄФА перенесла "ЄВРО-2020" на рік.

Нагадаємо, рішення УАФ призупинити у нашій державі всі футбольні змагання президент Асоціації Андрій Павелко назвав вимушеним та закономірним.

"Це також вимушений, але абсолютно закономірний крок у непростій епідеміологічній ситуації, яка склалася зараз в Україні і всьому світі.

Чекаємо добрих новин від Кабінету міністрів, Президента і відповідальних служб.

Вірю, що вже зовсім скоро ситуація зміниться на краще і ми відновимо чемпіонат, який обов’язково має бути дограний", — сказав він з цього приводу.