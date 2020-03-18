"Вернутся зрители, выздоровеет Ярмоленко" - Маркевич назвал плюсы футбольного карантина

По его словам, решение о переносе "Евро-2020" на год - правильное.

"При таких условиях проводить "ЕВРО" сейчас - нереально. Нужно стабилизировать ситуацию. Перенести турнир на следующий год - самое правильное решение", - говорит экс-наставник сборной Украины.

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Прогнозировать, отразится ли на силах сборной Украины решение о переносе "Евро-2020", рано, считает Маркевич.

"Посмотрим. Давайте сначала дождемся, чтобы можно было спокойно тренироваться и играть в футбол. Чтобы зрители сидели на трибунах. Тогда можно будет о чем-то говорить. Потому что то, что мы имели сейчас - не футбол. Кому он нужен?", - объясняет он.

Сегодня сборная Украины - на ходу. И было бы уместно играть в этом году. Впрочем, ситуация сложилась иначе, и футболистам надо как-то из нее выходить, добавляет Маркевич.

Я не думаю, что за год все эти футболисты настолько сильно состарятся. С другой стороны, может это и хорошо. Потому что сейчас Ярмоленко только оправляется от травмы, Зинченко вернется в основной состав, Малиновский... Как говорится, все, что не происходит - к лучшему", - объясняет он.

Маркевич надеется, что футбольный карантин вскоре завершится, а украинский футбол вернется в привычный ритм.

Как сообщалось ранее в УНН, из-за COVID-19 УЕФА перенес "ЕВРО-2020" на год.

Напомним, решение УАФ приостановить в нашем государстве все футбольные соревнования президент Ассоциации Андрей Павелко назвал вынужденным и закономерным.

"Это также вынужденный, но абсолютно закономерный шаг в непростой эпидемиологической ситуации, которая сложилась сейчас в Украине и во всем мире.

Ждем хороших новостей от Кабинета министров, Президента и ответственных служб.

Верю, что уже совсем скоро ситуация изменится к лучшему и мы восстановим чемпионат, который обязательно должен быть доигран", - сказал он по этому поводу.