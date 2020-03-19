Маркевич пожертвовал 10 тыс. долларов на закупку оборудования в условиях пандемии

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 100584 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 103795 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 105828 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 104803 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 113476 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 100881 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 105333 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106666 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131577 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130451 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Маркевич пожертвовал 10 тыс. долларов на закупку оборудования в условиях пандемии

Маркевич пожертвовал 10 тыс. долларов на закупку оборудования в условиях пандемии

Киев  •  УНН

 • 12501 просмотра

КИЕВ. 19 марта. УНН. Экс-тренер львовских "Карпат", харьковского "Металлиста", "Днепра" и сборной Украины Мирон Маркевич в очередной раз проявил благородство. Он пожертвовал 10 тысяч долларов Киевскому военному госпиталю, передает УНН со ссылкой на сообщение Алексея Мочанова в Facebook.

На средства от Маркевича, который сейчас является главой комитета национальных сборных Украинской ассоциации футбола, больница закупила необходимые в условиях пандемии коронавируса медикаменты и оборудование.

Напомним, с Маркевичем во главе "Карпаты" играли в финале Кубка Украины-1992/1993 и выигрывали бронзу чемпионата страны-1997/1998.

С "Металлистом" Мирон Богданович шесть раз выигрывал бронзу и один раз серебро украинского первенства. "Днепр" с Маркевичем дважды становился бронзовым призером и играл в финале Лиги Европы-2014/2015.

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Сборную Украины Мирон Богданович возглавлял в 2010 году. Он руководил национальной командой в четырех матчах: трижды украинцы праздновали победу и один раз сыграли вничью. Маркевич - первый и единственный в настоящее время тренер сборной Украины, который не испытал с ней ни одного поражения. Должность он оставил из-за конфликта с тогдашним президентом ФФУ Григорием Суркисом.

Как писал УНН, Маркевич поддержал перенос "Евро-2020" и приостановление национальных футбольных турниров из-за пандемии коронавируса.

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