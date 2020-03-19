Маркевич пожертвовал 10 тыс. долларов на закупку оборудования в условиях пандемии
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. Экс-тренер львовских "Карпат", харьковского "Металлиста", "Днепра" и сборной Украины Мирон Маркевич в очередной раз проявил благородство. Он пожертвовал 10 тысяч долларов Киевскому военному госпиталю, передает УНН со ссылкой на сообщение Алексея Мочанова в Facebook.
На средства от Маркевича, который сейчас является главой комитета национальных сборных Украинской ассоциации футбола, больница закупила необходимые в условиях пандемии коронавируса медикаменты и оборудование.
Напомним, с Маркевичем во главе "Карпаты" играли в финале Кубка Украины-1992/1993 и выигрывали бронзу чемпионата страны-1997/1998.
С "Металлистом" Мирон Богданович шесть раз выигрывал бронзу и один раз серебро украинского первенства. "Днепр" с Маркевичем дважды становился бронзовым призером и играл в финале Лиги Европы-2014/2015.
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Сборную Украины Мирон Богданович возглавлял в 2010 году. Он руководил национальной командой в четырех матчах: трижды украинцы праздновали победу и один раз сыграли вничью. Маркевич - первый и единственный в настоящее время тренер сборной Украины, который не испытал с ней ни одного поражения. Должность он оставил из-за конфликта с тогдашним президентом ФФУ Григорием Суркисом.
Как писал УНН, Маркевич поддержал перенос "Евро-2020" и приостановление национальных футбольных турниров из-за пандемии коронавируса.