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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 103364 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 105979 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 107947 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 106687 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 115947 просмотра

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 101492 просмотра

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5 марта, 08:58 • 105795 просмотра

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Тренера украинского футбола и сотрудники УАФ отказываются от части зарплат: средства направят на борьбу с коронавирусом

Тренера украинского футбола и сотрудники УАФ отказываются от части зарплат: средства направят на борьбу с коронавирусом

Киев  •  УНН

 • 10668 просмотра

КИЕВ. 24 марта. УНН. Тренера футбольных команд и все руководство УАФ приняли решение часть своих заработных плат направить на поддержку борьбы с коронавирусом. Об этом в эфире программы “Великий футбол” рассказал президент Ассоциации Андрей Павелко, передает УНН.

“Региональные федерации и мы здесь в Киеве будем отслеживать здоровье наших футбольных ветеранов, которые уже в пожилом возрасте, им за 60, за 70, которые свою жизнь отдали футболу. Мы хотим им помочь, и наши региональные федерации и наша центральная, мы это будем делать.

Мне также очень приятно, что сегодня тренера сборной — Володя Езерский, говорит, что „я хочу отказаться от части своей зарплаты и передать ее на благотворительность“. Это очень хороший пример. У нас такое решение (отказаться от части зарплаты) приняло все руководство Ассоциации”, — сказал он.

Павелко подчеркнул, что все средства будут направлены на самые первые нужды врачей, клиник, населения.

“Мы со своей стороны — я лично, сделаю так, чтобы это было целенаправленно, и чтобы каждый болельщик услышал, что украинская ассоциация не только поддерживает все сборные (21 сборную), но и в тяжелую минуту для страны мы сделаем все, чтобы клиники, врачи, население страны, особенно учитывая что у нас 26 серьезных региональных ассоциаций, чтобы мы помогали в этой сложной ситуации”, — отметил он.

Напомним, ранее 10 тыс. долларов на борьбу с коронавирусом и закупку медицинского оборудования пожертвовал функционер УАФ, бывший тренер львовских “Карпат”, харьковского “Металлиста”, “Днепра” и сборной Украины Мирон Маркевич.

Украинские Национальные Новости

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