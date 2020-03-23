Тренера украинского футбола и сотрудники УАФ отказываются от части зарплат: средства направят на борьбу с коронавирусом

“Региональные федерации и мы здесь в Киеве будем отслеживать здоровье наших футбольных ветеранов, которые уже в пожилом возрасте, им за 60, за 70, которые свою жизнь отдали футболу. Мы хотим им помочь, и наши региональные федерации и наша центральная, мы это будем делать.

Мне также очень приятно, что сегодня тренера сборной — Володя Езерский, говорит, что „я хочу отказаться от части своей зарплаты и передать ее на благотворительность“. Это очень хороший пример. У нас такое решение (отказаться от части зарплаты) приняло все руководство Ассоциации”, — сказал он.

Павелко подчеркнул, что все средства будут направлены на самые первые нужды врачей, клиник, населения.

“Мы со своей стороны — я лично, сделаю так, чтобы это было целенаправленно, и чтобы каждый болельщик услышал, что украинская ассоциация не только поддерживает все сборные (21 сборную), но и в тяжелую минуту для страны мы сделаем все, чтобы клиники, врачи, население страны, особенно учитывая что у нас 26 серьезных региональных ассоциаций, чтобы мы помогали в этой сложной ситуации”, — отметил он.

Напомним, ранее 10 тыс. долларов на борьбу с коронавирусом и закупку медицинского оборудования пожертвовал функционер УАФ, бывший тренер львовских “Карпат”, харьковского “Металлиста”, “Днепра” и сборной Украины Мирон Маркевич.