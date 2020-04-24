Чемпіонат України і Кубок України мають бути дограні - Павелко
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Чемпіонат України і Кубок України мають бути дограні, як мають бути дограні всі матчі чемпіонатів інших європейських асоціацій. Такою була і є позиція Виконкому УЄФА, в онлайн-засіданні якого сьогодні взяв участь. Про це на своїй сторінці у Facebook написав президент УАФ Андрій Павелко, передає УНН.
"Відтак, переможці національних клубних змагань і учасники єврокубків від України визначатимуться за спортивним принципом — це пріоритет №1! Завадити завершенню чемпіонату УПЛ і розіграшу Кубка України може лише продовження урядом дії рішення про неможливість проведення футбольних змагань чи непереборні економічні складнощі. Але, як і вся футбольна родина нашої країни, дуже сподіваюсь, що цього не станеться — пандемія піде на спад і в життя мільйонів вболівальників нарешті знову повернеться улюблений футбол", - йдеться у дописі.
Павелко уточнив, що на засіданні Виконкому УЄФА обговорили чимало й інших питань, пов’язаних з відновленням повноцінного футбольного життя після завершення пандемії.
"УЄФА ретельно моніторить ситуацію з COVID-19 у всіх країнах Європи і на основі отриманих даних розробляються різні варіанти проведення змагань в залежності від можливого подальшого розвитку ситуації. Одне з важливих прийнятих сьогодні Виконкомом рішень — дострокова виплата клубам, футболісти яких викликаються до збірних, 70 млн євро за їх вклад в Євро-2020 та Лігу націй", - розповів президент УАФ.
Наступне засідання Виконкому УЄФА заплановано на 27 травня. До того часу всі національні асоціації мають подати пропозиції щодо свого бачення і варіантів завершення внутрішніх змагань, додав він.
"Європейський та український футбол зараз переживають дуже складні часи, але це випробування також демонструє нашу єдність і готовність підтримати тим, хто цього потребує найбільше. Дуже вдячний всім клубам і особисто президентам, а також керівництву обласних асоціацій, які долучилися до ініціативи УАФ і допомагають медикам, що зараз на передовій, в боротьбі з COVID-19, та підтримують ветеранів футболу. Разом подолаємо всі випробування і дружня футбольна родина України ставатиме лише сильнішою!", - резюмував Павелко.
Як писав УНН, УЄФА переніс проведення жіночого Євро-2021.