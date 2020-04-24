Чемпионат Украины и Кубок Украины должны быть доиграны - Павелко

КИЕВ. 24 апреля. УНН. Чемпионат Украины и Кубок Украины должны быть доиграны, как должны быть доиграны все матчи чемпионатов других европейских ассоциаций. Такой была и позиция Исполкома УЕФА, в онлайн-заседании которого сегодня принял участие. Об этом на своей странице в Facebook написал президент УАФ Андрей Павелко, передает УНН.