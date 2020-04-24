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Чемпионат Украины и Кубок Украины должны быть доиграны - Павелко

Чемпионат Украины и Кубок Украины должны быть доиграны - Павелко

Киев  •  УНН

 • 10653 просмотра

КИЕВ. 24 апреля. УНН. Чемпионат Украины и Кубок Украины должны быть доиграны, как должны быть доиграны все матчи чемпионатов других европейских ассоциаций. Такой была и позиция Исполкома УЕФА, в онлайн-заседании которого сегодня принял участие. Об этом на своей странице в Facebook написал президент УАФ Андрей Павелко, передает УНН.

"Следовательно, победители национальных клубных соревнований и участники еврокубков от Украины будут определяться по спортивному принципу - это приоритет №1! Помешать завершению чемпионата УПЛ и розыгрышу Кубка Украины может лишь продолжение правительством действия решения о невозможности проведения футбольных соревнований или непреодолимые экономические трудности. Но, как и вся футбольная семья нашей страны, очень надеюсь, что этого не произойдет - пандемия пойдет на убыль и в жизни миллионов болельщиков наконец снова вернется любимый футбол", - говорится в заметке.

Павелко уточнил, что на заседании Исполкома УЕФА обсудили немало и других вопросов, связанных с восстановлением полноценной футбольной жизни после завершения пандемии.

"УЕФА тщательно мониторит ситуацию с COVID-19 во всех странах Европы и на основе полученных данных разрабатываются различные варианты проведения соревнований в зависимости от возможного дальнейшего развития ситуации. Одно из важных принятых сегодня Исполкомом решений - досрочная выплата клубам, футболисты которых вызываются в сборные, 70 млн евро за их вклад в евро-2020 и Лигу наций", - рассказал президент УАФ.

Следующее заседание Исполкома УЕФА запланировано на 27 мая. К тому времени все национальные ассоциации должны подать предложения относительно своего видения и вариантов завершения внутренних соревнований, добавил он.

"Европейский и украинский футбол сейчас переживают сложные времена, но это испытание также демонстрирует наше единство и готовность поддержать тех, кто в этом нуждается больше всего. Очень благодарен всем клубам и лично президентам, а также руководству областных ассоциаций, которые присоединились к инициативе УАФ и помогают медикам, что сейчас на передовой в борьбе с COVID-19 и поддерживают ветеранов футбола. Вместе преодолеем все испытания и дружеская футбольная семья Украины будет становиться только сильнее!", - резюмировал Павелко.

Как писал УНН, УЕФА перенес проведение женского Евро-2021.

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