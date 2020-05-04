УАФ планує використовувати VAR у півфінальних матчах Кубка України
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Українська асоціація футболу (УАФ) має намір провести півфінальні матчі Кубка України з використанням системи VAR. Про це заявив президент УАФ Андрій Павелко, передає УНН з посиланням на УАФ.
"Ми хочемо на обох півфінальних матчах Кубка України використовувати систему VAR. Щонайменше, ми аналізуємо таку можливість, адже на стадіонах в Маріуполі і Ужгороді, щоб використовувати VAR, потрібно виконати певні роботи", - сказав він.
Павелко уточнив, що в такому випадку поєдинки пройдуть в різні дні.
"Ми постійно стежимо за ситуацією і найближчим часом плануємо провести ще одну зустріч", - сказав він.
Нагадаємо, напередодні УАФ провела спеціальну нараду щодо варіантів відновлення чемпіонату України.