Павелко назвав орієнтовний дедлайн завершення футбольного сезону в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Президент Української асоціації футболу Андрій Павелко сподівається, що УПЛ вдасться дограти сезон протягом двох місяців літа, передає УНН.
“Потрібно постаратися провести сезон за червень-липень і в кінці липня підвести його підсумки.
У цих термінах ми також повинні передбачити матчі півфіналів і фіналу Кубка України”, — сказав Павелко.
Як писав УНН, днями УАФ провела спеціальну нараду щодо варіантів поновлення чемпіонату України.