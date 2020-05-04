Павелко назвав орієнтовний дедлайн завершення футбольного сезону в Україні

“Потрібно постаратися провести сезон за червень-липень і в кінці липня підвести його підсумки.

У цих термінах ми також повинні передбачити матчі півфіналів і фіналу Кубка України”, — сказав Павелко.

Як писав УНН, днями УАФ провела спеціальну нараду щодо варіантів поновлення чемпіонату України.