Павелко назвал ориентировочный дедлайн завершения футбольного сезона в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко надеется, что УПЛ удастся доиграть сезон в течение двух месяцев лета, передает УНН.
"Нужно постараться провести сезон за июнь-июль и в конце июля подвести его итоги.
В этих сроках мы также должны предусмотреть матчи полуфиналов и финала Кубка Украины", - сказал Павелко.
Как писал УНН, на днях УАФ провела специальное совещание по вариантам возобновления чемпионата Украины.