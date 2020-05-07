УАФ не отримувала додаткових виплат від УЄФА "на коронавірус", подібні заяви - маніпуляція

В УАФ нагадали, що минулого тижня УЄФА своїм рішення дозволив національним асоціаціям використовувати щорічні виплати союзу в рамках програми "Хет-Трик" на подолання наслідків COVID-19. Використання коштів в рамках програми завжди мало виключно цільовий характер. Кошти спрямовувались на конкретні напрямки та заходи, які реалізує, в даному випадку, УАФ.

Однак пандемія та призупинення активного футбольного життя внесли свої корективи.

"Кошти, про які йде мова, не є додатковими виплатами від УЄФА. Це гроші, які союз щороку перераховує національним асоціаціям в рамках програми "Хет-Трик". Ця програма передбачає діяльність національних асоціацій за наступними напрямками: будівництво футбольних полів і майданчиків, організація футбольних заходів за участі дітей та підлітків, розвиток жіночого футболу, фінансування зборів і матчів юнацьких збірних, аматорський футбол, шкільний футбол, соціальна діяльність, освітні ініціативи, арбітраж і адміністративні витрати", - пояснив Запісоцький.

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Він додав, що повний масштаб наслідків пандемії для футболу стане зрозумілий лише згодом.

"Тому цілком логічно, і за це ми дуже вдячні колегам з УЄФА, що УАФ матиме право використати частину коштів програми "Хет-Трик" для подолання негативних наслідків пандемії. Інша частина, як і планувалося раніше, піде на цільове фінансування проектів в рамках програми "Хет-Трик" після завершення карантину і відновлення футбольного життя в Україні", - зазначив Запісоцький.

Генсекретар УАФ уточнив, що мова про кошти УЄФА саме в контексті програми "Хет-Трик". Вони будуть доступні впродовж 2020 року та I півріччя 2021 року за сезон 2020/21, з урахуванням частки сезону 2019/20.

Більше того, вказані кошти ще не надійшли в УАФ, а почнуть надходити частинами лише влітку, додав Запісоцький.

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"Для розуміння використання цих грошей наведу конкретний приклад. Зараз УАФ щомісячно перераховує фіксовану допомогу кожній регіональній асоціації в розмірі 100 тис. грн. Щорічно це 1,2 млн грн, а загалом, близько 30 млн грн на всі регіональні асоціації, або більше 1 млн євро.

В перспективі частина цих щомісячних виплат також може бути використана нашими колегами в регіонах для подолання наслідків COVID-19. Але говорити про конкретний відсоток цих видатків і напрямки поки зарано, оскільки карантин триває і коли будуть зняті обмеження на проведення матчів і інших футбольних заходів наразі невідомо. Сподіваємось, це станеться якнайшвидше", - каже він.

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Запісоцький додав, що спекулювати на цій темі не варто. Оскільки УАФ є суворо підзвітною у використанні коштів, отриманих від УЄФА, в тому числі в межах програми "Хет-Трик".

"Це стосується і можливості часткового використання коштів на подолання наслідків пандемії, і про напрямки цих видатків УАФ зобов’язана наперед повідомити адміністрацію УЄФА. Футбольна спільнота України є складовою нашої держави і ми так само, як і інші співгромадяни відчуваємо на собі всі обмеження карантину і наслідки пандемії.

Тому дивним виглядає в цій непростій для всієї країни ситуації прагнення певних сил підтасовувати чи маніпулювати фактами і сіяти розбрат всередині футбольної родини", - резюмував він.

Нагадаємо, як писав УНН, президент УАФ Павелко назвав орієнтовний дедлайн завершення футбольного сезону в Україні.