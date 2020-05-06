Національні асоціації отримали право витрачати фіндопомогу УЄФА на ліквідацію наслідків пандемії
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. В асоціації футболу Тернопільщини розповіли про нараду з головою УАФ Павелком, пояснивши нові правила розпорядження коштами УЄФА за програмою HatTrick. Про це йдеться на сайті АФТ, передає УНН.
Так, в асоціації розповіли, що питання фінансування УЄФА піднімалося під час наради в УАФ.
"УЄФА прийняв рішення надати національним асоціаціям більшу гнучкість у використанні фінансування, передбаченого програмою HatTrick.
Мета такого рішення – допомогти країнам-учасникам нівелювати негативні наслідки пандемії коронавірусу", - пояснили в АФТ.
Там уточнили, що мова про планове фінансування УАФ (в межах запланованого щорічного обсягу), яке, як і раніше, очікується наприкінці поточного - на початку наступного року.
"Про збільшення фінансування або ж про прискорення графіку отримання коштів не йдеться", - підкреслили в асоціації.
Разом з тим, один із коментаторів теми Ігор Кочетов участі в обговоренні цього питання не брав. На нараді присутнім не був. І, як наслідок, зробив хибні висновки, наголошують в асоціації.
"У ЗМІ він поширив неправду про нібито борги УЄФА перед Україною та навіть написав з цього приводу листа до УЄФА", - заявили в АФТ, додаючи, що вчинок Кочетова ставить під сумнів його професійні якості і може дискредитувати Україну в очах міжнародної футбольної спільноти.
"Вважаємо таку ситуацію неприпустимою і просимо медіа висвітлювати лише об’єктивні факти від першоджерела", - закликали в асоціації.
Нагадаємо, Кочетова було виключено з УАФ у 2018 році.
Також нагадаємо, УАФ розробляє протоколи відновлення чемпіонату і Кубка України.