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Національні асоціації отримали право витрачати фіндопомогу УЄФА на ліквідацію наслідків пандемії

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 травня. УНН. В асоціації футболу Тернопільщини розповіли про нараду з головою УАФ Павелком, пояснивши нові правила розпорядження коштами УЄФА за програмою HatTrick. Про це йдеться на сайті АФТ, передає УНН.

Національні асоціації отримали право витрачати фіндопомогу УЄФА на ліквідацію наслідків пандемії

Так, в асоціації розповіли, що питання фінансування УЄФА піднімалося під час наради в УАФ.

"УЄФА прийняв рішення надати національним асоціаціям більшу гнучкість у використанні фінансування, передбаченого програмою HatTrick.

Мета такого рішення – допомогти країнам-учасникам нівелювати негативні наслідки пандемії коронавірусу", - пояснили в АФТ.

Там уточнили, що мова про планове фінансування УАФ (в межах запланованого щорічного обсягу), яке, як і раніше, очікується наприкінці поточного - на початку наступного року.

"Про збільшення фінансування або ж про прискорення графіку отримання коштів не йдеться", - підкреслили в асоціації.

Разом з тим, один із коментаторів теми Ігор Кочетов участі в обговоренні цього питання не брав. На нараді присутнім не був. І, як наслідок, зробив хибні висновки, наголошують в асоціації.

"У ЗМІ він поширив неправду про нібито борги УЄФА перед Україною та навіть написав з цього приводу листа до УЄФА", - заявили в АФТ, додаючи, що вчинок Кочетова ставить під сумнів його професійні якості і може дискредитувати Україну в очах міжнародної футбольної спільноти.

"Вважаємо таку ситуацію неприпустимою і просимо медіа висвітлювати лише об’єктивні факти від першоджерела", - закликали в асоціації.

Нагадаємо, Кочетова було виключено з УАФ у 2018 році.

Також нагадаємо, УАФ розробляє протоколи відновлення чемпіонату і Кубка України.

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