Национальные ассоциации получили право тратить финпомощь УЕФА на ликвидацию последствий пандемии
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. В ассоциации футбола Тернопольской области рассказали о совещании с главой УАФ Павелко, объяснив новые правила распоряжения средствами УЕФА по программе HatTrick. Об этом говорится на сайте АФТ, передает УНН.
Так, в ассоциации рассказали, что вопрос финансирования УЕФА поднимался на совещании в УАФ.
"УЕФА принял решение предоставить национальным ассоциациям большую гибкость в использовании финансирования, предусмотренного программой HatTrick.
Цель такого решения - помочь странам-участникам нивелировать негативные последствия пандемии коронавируса", - пояснили в АФТ.
Там уточнили, что речь о плановом финансировании УАФ (в пределах запланированного ежегодного объема), которое по-прежнему ожидается в конце текущего - начале следующего года.
"Об увеличении финансирования или об ускорении графика получения средств речь не идет", - подчеркнули в ассоциации.
Вместе с тем, один из комментаторов темы Игорь Кочетов участия в обсуждении этого вопроса не принимал. На совещании не присутствовал. И, как следствие, сделал ложные выводы, отмечают в ассоциации.
"В СМИ он распространил ложь о якобы долгах УЕФА перед Украиной и даже написал по этому поводу письмо в УЕФА", - заявили в АФТ, добавляя, что поступок Кочетова ставит под сомнение его профессиональные качества и может дискредитировать Украину в глазах международного футбольного сообщества.
"Считаем такую ситуацию недопустимой и просим медиа освещать только объективные факты от первоисточника", - призвали в ассоциации.
Напомним, Кочетов был исключен из УАФ в 2018 году.
Также напомним, УАФ разрабатывает протоколы восстановления чемпионата и Кубка Украины.