Национальные ассоциации получили право тратить финпомощь УЕФА на ликвидацию последствий пандемии

$41.340.00
45.850.00
ukru
Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время
5 апреля, 18:50 • 14846 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 80344 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 110488 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 182176 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 185549 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 392562 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 226908 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 502118 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 349609 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 230714 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+2°
3.1м/с
78%
Популярные новости

В Конче-Заспе возле дома Юлии Тимошенко разбился Мерседес: есть травмированные

5 апреля, 17:04 • 13962 просмотра

Jaguar Land Rover приостанавливает поставки в США из-за пошлин Трампа

5 апреля, 17:33 • 11677 просмотра

В Кривом Роге уже 74 пострадавших от атаки рф, в больницах взрослые и дети

5 апреля, 17:45 • 11142 просмотра

В Херсонской области оккупантам запретили мобильные телефоны из-за больших потерь - "Атеш"

5 апреля, 18:04 • 10186 просмотра

Все украинские города и села объединились в поддержку Кривого Рога, проявляя солидарность - Зеленский

5 апреля, 18:06 • 10412 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 144472 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 132412 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 220560 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 392561 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 502118 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Кирилл Буданов

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Великобритания

Кривой Рог

Германия

Реклама
УНН Lite

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 14846 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 39134 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 38750 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 46251 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 76377 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

Национальные ассоциации получили право тратить финпомощь УЕФА на ликвидацию последствий пандемии

Киев • УНН

 • 11992 просмотра

КИЕВ. 6 мая. УНН. В ассоциации футбола Тернопольской области рассказали о совещании с главой УАФ Павелко, объяснив новые правила распоряжения средствами УЕФА по программе HatTrick. Об этом говорится на сайте АФТ, передает УНН.

Национальные ассоциации получили право тратить финпомощь УЕФА на ликвидацию последствий пандемии

Так, в ассоциации рассказали, что вопрос финансирования УЕФА поднимался на совещании в УАФ.

"УЕФА принял решение предоставить национальным ассоциациям большую гибкость в использовании финансирования, предусмотренного программой HatTrick.

Цель такого решения - помочь странам-участникам нивелировать негативные последствия пандемии коронавируса", - пояснили в АФТ.

Там уточнили, что речь о плановом финансировании УАФ (в пределах запланированного ежегодного объема), которое по-прежнему ожидается в конце текущего - начале следующего года.

"Об увеличении финансирования или об ускорении графика получения средств речь не идет", - подчеркнули в ассоциации.

Вместе с тем, один из комментаторов темы Игорь Кочетов участия в обсуждении этого вопроса не принимал. На совещании не присутствовал. И, как следствие, сделал ложные выводы, отмечают в ассоциации.

"В СМИ он распространил ложь о якобы долгах УЕФА перед Украиной и даже написал по этому поводу письмо в УЕФА", - заявили в АФТ, добавляя, что поступок Кочетова ставит под сомнение его профессиональные качества и может дискредитировать Украину в глазах международного футбольного сообщества.

"Считаем такую ситуацию недопустимой и просим медиа освещать только объективные факты от первоисточника", - призвали в ассоциации.

Напомним, Кочетов был исключен из УАФ в 2018 году.

Также напомним, УАФ разрабатывает протоколы восстановления чемпионата и Кубка Украины.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Обществоспорт
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,427.80
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,811.84