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УАФ розробляє протоколи відновлення чемпіонату і Кубка України - Павелко

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 травня. УНН. Президент Української асоціації футболу Андрій Павелко розповів про поетапність зняття карантину в українському футболі, передає УНН із посиланням на пост Павелка у Facebook.

УАФ розробляє протоколи відновлення чемпіонату і Кубка України - Павелко

Він уточнив, що сьогодні уряд готує ряд пом'якшень карантину. Серед іншого, пом'якшення стосуються "життя футбольного співтовариства".

"Про це сьогодні, відразу після засідання Кабінету міністрів, на якому було прийнято відповідне рішення, поговорили з керівником МОЗ Максимом Степановим", - розповів Павелко.

Так, планується, що незабаром команди зможуть відновити групові тренування на базах клубів, пише президент УАФ.

"Далі, спільно з Міністерством охорони здоров'я, а також з урахуванням рекомендацій УЄФА, розробляємо протоколи для відновлення чемпіонату і Кубка України", - каже Павелко.

Паралельно УАФ вивчає досвід інших країн, які в залежності від поточної ситуації з COVID-19, готуються продовжити внутрішні футбольні змагання.

"Як і наші вболівальники, мріємо відновити матчі чемпіонату і Кубка України якомога швидше", - пише Павелко.

Про варіанти виходу українського спорту з карантину Павелко вів переговори з міністром молоді та спорту України Вадимом Гутцайтом і президентом НОК України Сергієм Бубкою.

На сьогодні, 5 травня, запланована відеоконференція щодо ситуації з COVID-19 з керівниками федерацій олімпійських видів спорту.

"Спортивна громадськість України єдина, як ніколи, і готова до спільних дій з подолання наслідків пандемії", - написав Павелко.

Як повідомлялося в УНН, УАФ планує використовувати VAR у півфінальних матчах Кубку України.

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