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УАФ разрабатывает протоколы возобновления чемпионата и Кубка Украины - Павелко

Киев • УНН

 • 11471 просмотра

КИЕВ. 5 мая. УНН. Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко рассказал о поэтапности снятия карантина в украинском футболе, передает УНН со ссылкой на пост Павелко в Facebook.

УАФ разрабатывает протоколы возобновления чемпионата и Кубка Украины - Павелко

Он уточнил, что сегодня правительство готовит ряд смягчений карантина. Среди прочего, смягчения касаются "жизни футбольного сообщества".

"Об этом сразу после заседания Кабинета министров, на котором было принято соответствующее решение, поговорили с руководителем Минздрава Максимом Степановым", - рассказал Павелко.

Так, планируется, что вскоре команды смогут восстановить групповые тренировки на базах клубов, пишет президент УАФ.

"Далее, совместно с Министерством здравоохранения, а также с учетом рекомендаций УЕФА, разрабатываем протоколы для возобновления чемпионата и Кубка Украины", - говорит Павелко.

Параллельно УАФ изучает опыт других стран, в зависимости от текущей ситуации с COVID-19 готовятся продолжить внутренние футбольные соревнования.

"Как и наши болельщики, мечтаем восстановить матчи чемпионата и Кубка Украины как можно скорее", - пишет Павелко.

О вариантах выхода украинского спорта по карантину Павелко вел переговоры с министром молодежи и спорта Украины Вадимом Гутцайтом и президентом НОК Украины Сергеем Бубкой.

Сегодня, 5 мая, запланирована видеоконференция по ситуации с COVID-19 с руководителями федераций олимпийских видов спорта.

"Спортивная общественность Украины едина, как никогда, и готова к совместным действиям по преодолению последствий пандемии", - написал Павелко.

Как сообщалось в УНН, УАФ планирует использовать VAR в полуфинальных матчах Кубка Украины.

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