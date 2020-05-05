УАФ разрабатывает протоколы возобновления чемпионата и Кубка Украины - Павелко
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко рассказал о поэтапности снятия карантина в украинском футболе, передает УНН со ссылкой на пост Павелко в Facebook.
Он уточнил, что сегодня правительство готовит ряд смягчений карантина. Среди прочего, смягчения касаются "жизни футбольного сообщества".
"Об этом сразу после заседания Кабинета министров, на котором было принято соответствующее решение, поговорили с руководителем Минздрава Максимом Степановым", - рассказал Павелко.
Так, планируется, что вскоре команды смогут восстановить групповые тренировки на базах клубов, пишет президент УАФ.
"Далее, совместно с Министерством здравоохранения, а также с учетом рекомендаций УЕФА, разрабатываем протоколы для возобновления чемпионата и Кубка Украины", - говорит Павелко.
Параллельно УАФ изучает опыт других стран, в зависимости от текущей ситуации с COVID-19 готовятся продолжить внутренние футбольные соревнования.
"Как и наши болельщики, мечтаем восстановить матчи чемпионата и Кубка Украины как можно скорее", - пишет Павелко.
О вариантах выхода украинского спорта по карантину Павелко вел переговоры с министром молодежи и спорта Украины Вадимом Гутцайтом и президентом НОК Украины Сергеем Бубкой.
Сегодня, 5 мая, запланирована видеоконференция по ситуации с COVID-19 с руководителями федераций олимпийских видов спорта.
"Спортивная общественность Украины едина, как никогда, и готова к совместным действиям по преодолению последствий пандемии", - написал Павелко.
Как сообщалось в УНН, УАФ планирует использовать VAR в полуфинальных матчах Кубка Украины.