У Зеленского прокомментировали слова путина о "мире"

Разговорами "о мире" и попытками достичь "перемирия" путин лишь маскирует попытки восстановиться и снова развернуть силы. Об этом написал советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк, передает УНН.

Опять имеем лицемерную "переговорную" активность субъекта путина. Опять он говорит об ультимативных требованиях признать "непоражение рф", маскируя это традиционной российской "дипломатией" - написал он.

Он напомнил, что в то же время россия продолжает выжигать города на Донбассе и пытается прорваться в Харьковской области, параллельно масштабируя преступления против гражданского населения.

путин в Пекине говорит о "мире". Это не противоречие и даже не проявление классической шизофрении. Для воспитанника кдб дипломатия является такой же спецоперацией, как и война. Первая сейчас служит интересам второй - добавил Подоляк.

Он отметил, что под разговоры "о мире" рф массово посылает своих зеков на штурмы украинских городов, массированно атакует ракетами украинские города.

Любое перемирие будет использовано исключительно для восстановления и развертывания сил. Мир для путина ничем не отличается от войны, что доказывают российские диверсии в европейских странах, с которыми российская империя формально не воевала уже десятки и сотни лет - сказал Подоляк.

Напомним

Глава кремля владимир путин в интервью, опубликованном утром в среду, заявил, что поддерживает план Китая по мирному урегулированию "украинского кризиса", как Пекин называет войну, заявив, что Пекин полностью понимает, что стоит за ней.

Для путина перемирие было бы способом перевести дух - Зеленский о предложении Папы Римского