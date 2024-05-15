У Зеленского прокомментировали слова путина о "мире"

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По словам советника президента Украины Михаила Подоляка, разговоры россии о "мире" и "перемирии" являются фасадом для восстановления и передислокации сил, в то же время продолжая атаки на украинские города и гражданское население.
В Харьковской области россияне застрелили мужчину в Старице, двое полицейских среди раненых за сутки - полиция
В Харьковской области российской агрессии погибли два человека, в частности, в селе Старица россияне застрелили 47-летнего гражданского мужчину, среди раненых - двое полицейских.
Соглашение по гарантиям безопасности на межведомственном согласовании в Польше - посол
Украина и Польша работают над проектом двустороннего соглашения о гарантиях безопасности, причем Польша серьезно подходит к этому вопросу, и ожидается, что соглашение будет подписано в ближайшее время, что будет отражать значительную военную помощь и поддержку Украины со стороны Польши.
Корейский сценарий: Украина и рф могут через несколько месяцев согласиться на мирные переговоры - СМИ
Администрация Байдена считает, что следующие несколько месяцев могут стать решающими в войне в Украине. Ситуация на фронте потенциально может привести к началу мирных переговоров и перемирию по "корейскому сценарию".
На отдельных участках в районах Лукьянцев и Волчанска подразделения Сил обороны переместились на более выгодные позиции
На некоторых участках вблизи Лукьянца и Волчанска подразделения ВСУ переместились на более выгодные позиции, чтобы сохранить жизнь и избежать потерь от российских огневых и штурмовых действий, одновременно не давая противнику закрепиться и проводить контратаки.
БЭБ проводит массовые обыски в цехах и на складах четырех производителей сигарет: что известно
БЭБ проводит массовые обыски в цехах и на складах четырех производителей сигарет.
Взрывы в Николаеве: глава ОГА заявил о двух попаданиях
Два взрыва прогремели в Николаеве, Украина, по словам главы областной военной администрации. Он призвал к максимальному вниманию.
Войска рф обстреляли приграничье Черниговщины, погиб мужчина
В результате российских обстрелов приграничных районов Черниговской области погиб человек, зафиксировано 53 взрыва из различных видов оружия.
Аварийные отключения света прогнозируются вечером при росте потребления, есть значительный дефицит - Укрэнерго
Украина столкнулась со значительным дефицитом электроэнергии из-за резкого похолодания, что требует рекордного импорта, экстренной помощи ЕС и контролируемых отключений электроэнергии для домохозяйств и промышленности.
На Луганщине учеников школ заставят изучать историю так называемой "лнр"
российские оккупанты планируют заставить школьников оккупированной Луганской области Украины изучать сфабрикованную "историю" так называемой "луганской народной республики" по трехтомному учебнику, стирая украинскую идентичность.