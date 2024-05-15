У Зеленського прокоментували слова путіна про "мир"

Розмовами "про мір" та спробами досягти "перемір'я" путін лише маскує спроби відновитися та знову розгорнути сили. Про це написав радник Офісу президента України Михайло Подоляк, передає УНН.

Знову маємо лицемірну "переговорну" активність субʼєкта путіна. Знову він говорить про ультимативні вимоги визнати "непоразку рф", маскуючи це традиційною російською "дипломатією"

Він нагадав, що водночас росія продовжує випалювати міста на Донбасі та намагається прорватися в Харківській області, паралельно масштабуючи злочини проти цивільного населення.

путін у Пекіні говорить про "мир". Це не суперечність і навіть не прояв класичної шизофренії. Для вихованця кдб дипломатія є такою самою спецоперацією, як і війна. Перша зараз слугує інтересам другої

Він зазначив, зо під розмови "про мир" рф масово посилає своїх зеків на штурми українських міст, масовано атакує ракетами українські міста.

Будь-яке перемир’я буде використане виключно для відновлення й розгортання сил. Мир для путіна нічим не відрізняється від війни, що доводять російські диверсії в європейських країнах, з якими російська імперія формально не воювала вже десятки й сотні років