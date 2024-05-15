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У Зеленського прокоментували слова путіна про "мир"

У Зеленського прокоментували слова путіна про "мир"

Київ • УНН

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За словами радника президента України Михайла Подоляка, розмови росії про "мир" і "перемир'я" є фасадом для відновлення і передислокації сил, в той же час продовжуючи атаки на українські міста і цивільне населення.

Розмовами "про мір" та спробами досягти "перемір'я" путін лише маскує спроби відновитися та знову розгорнути сили. Про це написав радник Офісу президента України Михайло Подоляк, передає УНН.

Знову маємо лицемірну "переговорну" активність субʼєкта путіна. Знову він говорить про ультимативні вимоги визнати "непоразку рф", маскуючи це традиційною російською "дипломатією"

- написав він.

Він нагадав, що водночас росія продовжує випалювати міста на Донбасі та намагається прорватися в Харківській області, паралельно масштабуючи злочини проти цивільного населення.

путін у Пекіні говорить про "мир". Це не суперечність і навіть не прояв класичної шизофренії. Для вихованця кдб дипломатія є такою самою спецоперацією, як і війна. Перша зараз слугує інтересам другої

- додав Подоляк.

Він зазначив, зо під розмови "про мир" рф масово посилає своїх зеків на штурми українських міст, масовано атакує ракетами українські міста.

Будь-яке перемир’я буде використане виключно для відновлення й розгортання сил. Мир для путіна нічим не відрізняється від війни, що доводять російські диверсії в європейських країнах, з якими російська імперія формально не воювала вже десятки й сотні років

- сказав Подоляк.

Нагадаємо

Глава кремля володимир путін в інтерв'ю, опублікованому вранці в середу, заявив, що підтримує план Китаю щодо мирного врегулювання "української кризи", як Пекін називає війну, заявивши, що Пекін повністю розуміє, що стоїть за нею.

Для путіна перемир’я було б способом перевести дух - Зеленський про пропозицію Папи Римського12.03.24, 09:45 • 65884 перегляди

Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

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